Yarın (5 şubat) Ege Bölgesi'nde hava nasıl olacak? Ege'de büyük bir fırtına mı olacak?

Meteoroloji uyardı! Yarın Ege Bölgesi'nde fırtına mı olacak? Ege Bölgesi'nde yaşayan vatandaşları yarın nasıl bir hava bekliyor? Özellikle kıyıda denizcilikle uğraşan vatandaşlar yarın için nasıl önlemler almalı? İşte Ege Bölgesinde yarın 5 Şubat hava durumunun detayları...

Ege'de yarın (5 şubat) fırtına olacak mı?

Ege ve Akdeniz'de yarından itibaren fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, rüzgarın, Güney Ege'de yarın öğle saatlerinden sonra doğu ve güneydoğu yönlerden fırtına, yer yer kuvvetli fırtına, gece saatlerinde (Marmaris-Kaş arasında) tam fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Kuzey Ege'de de rüzgarın çarşamba günü ilk saatlerde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.