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Yarın ( 4 Ekim) Cuma namazı saat kaçta? Ankara, İstanbul, İzmir cuma namazı saatleri

Müslümanlar için büyük bir öneme sahip mübarek cuma gününde bu hafta da vatandaşlar camileri dolduracak. Cuma namazına gidecek olanlar İstanbul'da cuma saatini arıyor. Camileri dolduracak cemaat Yarın ( 4 Ekim) Cuma namazı saat kaçta? sorusunun cevabını merak ediyor. İşte Ankara, İstanbul, İzmir cuma namazı saatleri

03 Ekim 2019 Perşembe 21:52
Yarın ( 4 Ekim) Cuma namazı saat kaçta? Ankara, İstanbul, İzmir cuma namazı saatleri

Müslümanlar için büyük bir öneme sahip mübarek cuma gününde bu hafta da vatandaşlar camileri dolduracak. Cuma namazına gidecek olanlar İstanbul'da cuma saatini arıyor. Camileri dolduracak cemaat Yarın ( 4 Ekim) Cuma namazı saat kaçta? sorusunun cevabını merak ediyor. İşte Ankara, İstanbul, İzmir cuma namazı saatleri

İstanbul'da yarın ( 4 Ekim) Cuma namazı saat kaçta?

İstanbul'da cuma ezanı saat 12.58'de okunacak.

Diyanet İstanbul haftalık namaz vakitleri

Ankara'da yarın ( 4 Ekim) Cuma namazı saat kaçta?

Ankara'da cuma ezanı saat 12.43'de okunacak.

İzmir'de yarın ( 4 Ekim) Cuma namazı saat kaçta?

İzmir'de cuma ezanı saat 13.06'da okunacak.

Cuma gününün önemine dair deliller

Cuma, müminlerin bayramıdır. Cuma günü yapılan ibadetlere iki kat sevap verilir. Bugün işlenen günahlar da iki kat yazılır. Bilhassa Cuma gününü, günahlardan kaçarak ibadetle geçirmeye çalışmalıdır! Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

(Cuma günü günah işlemeden selametle geçerse, diğer günler de selametle geçer.) [İmam-ı Gazali]

(Sevaplar içinde Cuma günü ve gecesinde yapılandan daha kıymetlisi, günahlar içinde de Cuma günü ve gecesinde işlenilenden kötüsü yoktur.) [Ramüz]

(Cumadan faziletli bayram yoktur ve o günkü iki rekat namaz, Cuma günü dışındaki bin rekattan efdaldır.) [Deylemi]

(Cuma, fakirlerin haccıdır ve müminlerin bayramıdır ve gök ehlinin bayramıdır ve Cennette de bayram günüdür. Günlerin en iyisi, en şereflisi Cumadır.) [Ey Oğul İlmihali]

(Cuma günü iyiliklerin hazinesidir ve güzel şeylerin menbaıdır.) [Ey Oğul İlmihali]

(Cuma günü geldiği için sevinen bir mümine, kıyamete kadar her gün, o kadar sevap verilir ki, adedini Allahü teâlâ bilir.) [Ey Oğul İlmihali]

(Cuma günü veya gecesi Duhan suresini okuyana Cennette bir köşk ihsan edilir.) [Taberani]

(Cuma gecesi Kehf suresi okuyan, Kıyamette, yerden göğe kadar bir nurla aydınlanır. İki Cuma arasında işlediği günahlar da affolur.) [Tergib]

(Cuma gecesi iki rekat namaz kılıp, her rekatta bir Fatiha, bir Âyet-el Kürsi, 15 İhlas okuyup selam verdikten sonra bana bin salevat okuyan, beni rüyada görür.) [Şir’a]

(Cuma günü sabah namazından önce, üç kere Estagfirullah elazim ellezi la ilahe illa hüvel hayyel kayyume ve etubü ileyh okuyanın, kendinin ve anasının ve babasının bütün günahları af olur.) [Tergib-üs-salat] (Kul haklarını ve kazaya kalan farzları ödemek ve haramlardan vazgeçmek şarttır.)

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Haber Tarihi: 03 Ekim 2019 Perşembe 21:52
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