Ocak ayında şiddetli kar yağışıyla karşı karşıya kalan İstanbul’da benzer bir durumun önümüzdeki günlerde de yaşaması bekleniyor. Bu sebeple vatandaşlar yarın yani 10 Mart’ta İstanbul’da bankaların açık olup olmayacağını araştırıyor.

Yarın (10 Mart Perşembe) bankalar açık mı? İstanbul'da yarın bankalar kapalı mı?

İstanbul Valiliği olumsuz hava koşulları sebebiyle uygulanacak olan kararlara ilişkin bir açıklama yayımladı. Söz konusu açıklamada güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların 10 Mart Perşembe günü idari izinli olduğu belirtildi.

Vatandaşlar ise kar yağışı sebebiyle bankaların açık olup olmayacağını merak ediyor. Yarın yani 10 Mart Perşembe günü bankalar normal mesai saatlerinde hizmet vermeyi sürdürecek.

İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklama şöyle:

0 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren; İlimiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları,

Kur’an kursları ile 4-6 yaş arası ana sınıfları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında eğitim faaliyetlerine 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine,

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinde 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar faaliyetlere ara verilmesine,

İstanbul’da bulunan Üniversite Rektörlerimizle yapılan istişareler doğrultusunda ilimizde yükseköğrenime 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine,

Kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer personelin 10 Mart 2022 Perşembe günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir.