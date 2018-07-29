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'Yarım saat sonra geleceğim' dedi, 4 gündür haber alınamıyor

Bursa’da evdekilere yarım saat sonra geleceğini söyleyen 4 çocuk annesi kadından 4 gündür haber alınamıyor.

29 Temmuz 2018 Pazar 11:48
'Yarım saat sonra geleceğim' dedi, 4 gündür haber alınamıyor

Merkez Nilüfer ilçesi Akçalar Mahallesi'nde ikamet eden 4 çocuk annesi Selvinaz Şen (39), perşembe günü sabah saatlerinde alışveriş için evinden ayrıldı. 4 gündür eşinden haber alamayan Aziz Şen, "Son olarak perşembe günü saat 14.30’da eşimle telefonda görüştük. Osmangazi’de metroya biniyorum, bana yarım saat sonra evde olacağını söyledi" dedi.

Eşinin kaçırılma ihtimali üzerinde duran Aziz Şen, "4 çocuğum ile ortada kaldım. Eşimin eve dönmemek gibi bir düşüncesi olsa, telefon ile bana yarım saat sonra eve geleceğim demezdi" diye konuştu.

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2018 Pazar 11:48
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