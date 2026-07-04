AJet Bodrum’dan Avrupa’ya açıldı: Milas-Bodrum Havalimanı'ndan 22 noktaya direkt uçuş!

Bodrum operasyonunda şu anda iki yeni Boeing 737 uçağın hizmet verdiğini ifade eden Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bölgedeki yatırımların farkındayız, araştırarak bu networke girdik. İlk hafta doluluklarını herkes merak ediyordu. İç hatlar bizi bile şaşırttı. En azından bir bacağı biraz daha boş olur diye düşünmüştük ama yüzde 90'ının üzerinde iki yönlü doluluk yakaladı. Dış hatlar da gayet güzel beklediğimiz gibi gidiyor. Açıkçası biraz korkmuştuk Ortadoğu'da bölgede yaşanan krizden dolayı acaba ne olacak diye. İnşallah o da bir noktaya oturur. Ama şu an itibariyle çok büyük bir etkisi olmadı gibi gözüküyor."