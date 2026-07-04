AJet Bodrum’dan Avrupa’ya açıldı: Milas-Bodrum Havalimanı'ndan 22 noktaya direkt uçuş!

SEFERLERİN DETAYLARI: AJet, Bodrum'dan Nürnberg, Hamburg, Berlin, Saraybosna, Bremen, Viyana, Stokholm, Hannover, Üsküp, Kopenhag, Leipzig ile charter olarak Tiran ve Priştina'ya ilk direkt seferleri gerçekleştirdi. Bodrum'dan Londra'ya uçuşlar ise temmuz ortasında başlayacak. Şirket, Bodrum'dan Almanya'nın altı kentine haftada toplam sekiz direkt sefer düzenliyor. Nürnberg ve Hamburg'a perşembe ve cumartesi, Berlin'e salı, Bremen'e pazar, Hannover'e çarşamba ve Leipzig'e cumartesi günleri direkt uçuş gerçekleştiriliyor. Londra seferleri ise pazartesi, çarşamba ve cuma günleri olmak üzere haftada üç kez yapılacak.