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AJet Bodrum’dan Avrupa’ya açıldı: Milas-Bodrum Havalimanı'ndan 22 noktaya direkt uçuş!

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AJet Bodrum’dan Avrupa’ya açıldı: Milas-Bodrum Havalimanı'ndan 22 noktaya direkt uçuş!

AJet, yaz sezonunda üçüncü operasyon üssü olarak konumlandırdığı Milas-Bodrum Havalimanı'ndan Avrupa'da 14 hat, Lefkoşa ve yurt içinde ise 7 hat olmak üzere toplam 22 noktaya direkt sefer başlattı.

#1
Foto - AJet Bodrum’dan Avrupa’ya açıldı: Milas-Bodrum Havalimanı'ndan 22 noktaya direkt uçuş!

Direkt hatların açılması dolayısıyla havalimanında düzenlenen törene Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, AJet Genel Müdür Yardımcısı Cemal Kaya, TAV Havalimanları Grup Başkanı Mete Erna, TAV Ege ve TAV Milas-Bodrum Genel Müdürü Candemir Akyıldız ile sektör temsilcileri katıldı. Törende konuşan AJet Genel Müdür Yardımcısı Cemal Kaya, 4 aylık süreçte 100 bin iç, 100 bin de dış hat olmak üzere toplam 200 bin yolcu taşımayı hedeflediklerini belirtti.

#2
Foto - AJet Bodrum’dan Avrupa’ya açıldı: Milas-Bodrum Havalimanı'ndan 22 noktaya direkt uçuş!

Bodrum operasyonunda şu anda iki yeni Boeing 737 uçağın hizmet verdiğini ifade eden Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bölgedeki yatırımların farkındayız, araştırarak bu networke girdik. İlk hafta doluluklarını herkes merak ediyordu. İç hatlar bizi bile şaşırttı. En azından bir bacağı biraz daha boş olur diye düşünmüştük ama yüzde 90'ının üzerinde iki yönlü doluluk yakaladı. Dış hatlar da gayet güzel beklediğimiz gibi gidiyor. Açıkçası biraz korkmuştuk Ortadoğu'da bölgede yaşanan krizden dolayı acaba ne olacak diye. İnşallah o da bir noktaya oturur. Ama şu an itibariyle çok büyük bir etkisi olmadı gibi gözüküyor."

#3
Foto - AJet Bodrum’dan Avrupa’ya açıldı: Milas-Bodrum Havalimanı'ndan 22 noktaya direkt uçuş!

İLK 5 AYDA YÜZDE 4 BÜYÜME SAĞLADIK: Törende konuşan TAV Ege ve TAV Milas-Bodrum Genel Müdürü Candemir Akyıldız da Milas-Bodrum Havalimanı'nda 2025 yılında 4,4 milyon yolcuya hizmet verdiklerini anlattı. 2026 yılının ilk 5 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 büyüme sağladıklarına dikkati çeken Akyıldız, şu ifadeleri kullandı: "AJet Havayolları, Milas-Bodrum Havalimanımızdan toplamda 20 farklı noktaya uçuş gerçekleştirmeyi planlamaktadır. Havalimanımızda mevcut durumda 40 havayolu ve 80 farklı noktaya hizmet vermekteyiz. AJet'in başlamasıyla beraber uçuş noktalarımız daha da artarak yolcularımıza ve bölge halkımıza daha rahat, konforlu ve hızlı ulaşımı sağlamayı hedeflemekteyiz." Açılış kurdelesi ve pastanın kesilmesinin ardından tören hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

#4
Foto - AJet Bodrum’dan Avrupa’ya açıldı: Milas-Bodrum Havalimanı'ndan 22 noktaya direkt uçuş!

SEFERLERİN DETAYLARI: AJet, Bodrum'dan Nürnberg, Hamburg, Berlin, Saraybosna, Bremen, Viyana, Stokholm, Hannover, Üsküp, Kopenhag, Leipzig ile charter olarak Tiran ve Priştina'ya ilk direkt seferleri gerçekleştirdi. Bodrum'dan Londra'ya uçuşlar ise temmuz ortasında başlayacak. Şirket, Bodrum'dan Almanya'nın altı kentine haftada toplam sekiz direkt sefer düzenliyor. Nürnberg ve Hamburg'a perşembe ve cumartesi, Berlin'e salı, Bremen'e pazar, Hannover'e çarşamba ve Leipzig'e cumartesi günleri direkt uçuş gerçekleştiriliyor. Londra seferleri ise pazartesi, çarşamba ve cuma günleri olmak üzere haftada üç kez yapılacak.

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Foto - AJet Bodrum’dan Avrupa’ya açıldı: Milas-Bodrum Havalimanı'ndan 22 noktaya direkt uçuş!

Tiran'a haftada iki kez charter sefer düzenlenirken Saraybosna, Viyana, Stokholm, Üsküp, Priştina ve Kopenhag'a ise haftada bir frekansla direkt uçuş sunuluyor. 26 Haziran'da ilk uçuşun yapıldığı Bodrum-Lefkoşa hattında ise haftada iki karşılıklı sefer gerçekleştiriliyor. AJet, İstanbul ve Ankara'nın dışında yurt içi uçuş ağında da Bodrum'a direkt seferlerini artırarak Milas-Bodrum Havalimanı'na Trabzon, Adana, Gaziantep, Samsun ve Kayseri'den karşılıklı uçuşlar başlattı.

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