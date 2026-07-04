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Cayır cayır yanan metropol biraz olsun serinledi

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AA Giriş Tarihi:

Cayır cayır yanan metropol biraz olsun serinledi

İstanbul'un bazı ilçelerinde gökgürültülü sağanak etkisini gösteriyor.

#1
Foto - Cayır cayır yanan metropol biraz olsun serinledi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından kentteki bazı bölgelerde yağış etkili olmaya başladı.

#2
Foto - Cayır cayır yanan metropol biraz olsun serinledi

Avrupa Yakası'nda Beşiktaş, Fatih, Bakırköy, Eyüpsultan, Sultangazi ve Kağıthane ilçelerinde aralıklarla sağanak etkili oldu.

#3
Foto - Cayır cayır yanan metropol biraz olsun serinledi

Anadolu Yakası'nda ise Ümraniye, Kadıköy, Beykoz ve Üsküdar başta olmak üzere bazı bölgelerde yer yer gök gürültülü yağış etkisini gösteriyor.

#4
Foto - Cayır cayır yanan metropol biraz olsun serinledi

Yağışa hazırlıklı olan vatandaşlar şemsiyeleriyle yolda ilerlerken, hazırlıksız yakalananlar ise otobüs duraklarında ve dükkan tenteleri altında beklemeyi tercih etti.

#5
Foto - Cayır cayır yanan metropol biraz olsun serinledi

Kuvvetli yağışın etkili olduğu bazı bölgelerde yollarda su birikintileri oluştu. Sağanak yağışın gün içerisinde aralıklarla etkisini sürdürmesi bekleniyor.

#6
Foto - Cayır cayır yanan metropol biraz olsun serinledi

İstanbul Valiliği, yağışın gün boyunca aralıklarla etkisini sürdüreceğini belirterek vatandaşları ani su baskınları, ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar ve olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı

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