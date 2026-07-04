Cayır cayır yanan metropol biraz olsun serinledi
İstanbul'un bazı ilçelerinde gökgürültülü sağanak etkisini gösteriyor.
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İstanbul'un bazı ilçelerinde gökgürültülü sağanak etkisini gösteriyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından kentteki bazı bölgelerde yağış etkili olmaya başladı.
Avrupa Yakası'nda Beşiktaş, Fatih, Bakırköy, Eyüpsultan, Sultangazi ve Kağıthane ilçelerinde aralıklarla sağanak etkili oldu.
Anadolu Yakası'nda ise Ümraniye, Kadıköy, Beykoz ve Üsküdar başta olmak üzere bazı bölgelerde yer yer gök gürültülü yağış etkisini gösteriyor.
Yağışa hazırlıklı olan vatandaşlar şemsiyeleriyle yolda ilerlerken, hazırlıksız yakalananlar ise otobüs duraklarında ve dükkan tenteleri altında beklemeyi tercih etti.
Kuvvetli yağışın etkili olduğu bazı bölgelerde yollarda su birikintileri oluştu. Sağanak yağışın gün içerisinde aralıklarla etkisini sürdürmesi bekleniyor.
İstanbul Valiliği, yağışın gün boyunca aralıklarla etkisini sürdüreceğini belirterek vatandaşları ani su baskınları, ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar ve olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı
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