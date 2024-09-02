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Ekonomi Yarım asırlık Türk inşaat devi iflas etti
Ekonomi

Yarım asırlık Türk inşaat devi iflas etti

Yeniakit Publisher
2024-09-02 08:03:00 - 2024-09-02 08:11:08
Yarım asırlık Türk inşaat devi iflas etti

Küresel ekonomik kriz etkisini artırırken bu kez 50 yıllık inşaat devi EKŞ Ekşioğlu Holding AŞ’ye yönelik açılan davanın duyurusu yapıldı.

İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, Ahmet Uğur Gürpınar’ın EKŞ Ekşioğlu Holding AŞ’ye yönelik açtığı davanın duyurusunu yaptı.

Mahkeme tarafından yapılan duyuruda, EKŞ EKŞİOĞLU HOLDİNG AŞ'nin iflas talebine yönelik itirazların ve davaya müdahil olmak isteyenlerin, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde İcra ve İflas Kanunu'nun (İİK) 179/a maddesi uyarınca başvuruda bulunmaları istendi.

İtiraz edenlerin iflasın açılmasını gerektiren bir durumun bulunmadığını belirterek davanın reddini talep edebileceğini belirten mahkeme, İtirazcıların ayrıca, H.M.K 316 ve devamı maddelerine göre maddi delilleri de sunmaları gerektiğini belirtti.

DURUŞMANIN TARİHİ VE SAATİ

Duruşma, 6 Kasım 2024 tarihinde saat 15:05'te yapılacak olup, ilgili kişiler duruşmaya bizzat katılabilecekleri gibi, vekil atama hakkına da sahip olduğu belirtildi. Ayrıca, delillerin derhal mahkemeye ibraz edilmesi gerektiğine de mahkeme tarafından vurgu yapıldı.

50 YILI GERİDE BIRAKTI

Şimdilerde iflası istenen EKŞ EKŞİOĞLU HOLDİNG AŞ, özellikle lüks konut ve villa inşaatları ile öne çıktı. Şirket, Antalya Alanya’da bir dizi projeyi hayata geçirdi.

KAYNAK: HALK TV

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