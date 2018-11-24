Yarık dudak anomalisi

700-1000 doğumda bir görülen ve sebebi bilinemeyen-kesinleşmemiş gelişim anomalisidir. Yarıklı çocukların çoğunda başka bir doğumsal defekt veya anomali saptanmaz. Ultrasonografi ile anne karnında tesbiti yapılabilmektedir. Hastaların çoğu zeka ve yetenek bakımından normaldir. Dudak yarıklı çocuklarda orta kulakta sıvı koleksiyonu - seröz otitis media - riski fazladır. Tedavi edilmezse kulak infeksiyonlarına ve sonuçta işitme kaybına sebep olabilir.



Yarıklı çocuklar uzmanlaşmış bir ekip çalışmasından fayda görebilir: plastik cerrah, otolaringolojist, pediatrist, çene cerrahı, genetik uzmanı, diş hekimi, foniatrist, patolog, odyolog, hemşire ve psikologdan oluşur.

Bebek 6-10 haftalık olduğunda dudak yarığı ameliyat edilir. Bebeğin anestezi açısından belli bir ağırlığa ulaşması (4.5 kg.) beklenir.

Damak yarığı ameliyatı ise, 6-18 aylık devrede yarık derecesine göre yapılır. Erken ameliyat edilen damakta ameliyat ile oluşan skar dokusu üst çene ve yüz gelişimini olumsuz etkileyebilir. Daha geç ameliyat edilirse bu defa çocuk yarık damak ile konuşmayı öğrenir ve damak onarıldıktan sonra konuşmanın düzelmesi zorlaşır.

Cerrahi onarım için kesin yaş çocuğun sağlığına, büyüklüğüne ve cerrahın tercihine bağlıdır.

Yarık damaklı bazı çocuklarda, daha iyi sonuç almak için, ikinci bir damak ameliyatı gerekebilir.

Diş hattında yarık bulunan çocuklarda ameliyatta yarık hattına bir kemik parçası konması faydalı olabilir. Bu parça, kalıcı dişlerin daha iyi gelmesini sağlar. Bu ameliyat, kalıcı dişlerin gelişme hızına bakılarak 6-10 yaşları arasında yapılır.

Yarık dudaklı çocuklarda dudakta ameliyat sonrası kalan izlerin düzeltilmesi için daha ileri yaşlarda ek ameliyat gerekebilir. 10 ila 20 yaş arasındaki çocuklarda nefes almayı veya görünümü düzeltmek için burun ameliyatı gerekebilir.



Özellikle iki taraflı dudak yarığı olan çocuklarda kolumella adı verilen her iki burun deliğinin arasındaki kısım kısa ise uzatma ameliyatı okula başlamadan önce 6 yaş civarında yapılır. Dudak yarıklarında ayrıca ergenlik devresinden sonra 18 yaş civarında burun gelişimini tamamladıktan sonra burun ucundaki kıkırdak ve yumuşak doku şekil bozukluklarının düzeltilmesi ameliyatı yapılır.