Yargıtay'ın bozduğu 14 yıllık kayıp dosyasında operasyon: 11 gözaltı, 5 tutuklama

Bursa'nın Kestel ilçesi Ümitalan mevkiinde 2015'te bulunan yanmış insan kalıntıları arasındaki üst çene kemiği parçasının diş yapısı, 2012'de kaybolan Mehmet Şahinoğlu'nun 2011 yılında yaptırdığı diş tedavisine ilişkin kayıtlarla uyumlu bulundu. 14 yıllık dosyada 10 Kasım sabahı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 5'i tutuklandı; 6 kişi adli kontrolle serbest kaldı. Bir şüphelinin ise firari olduğu ve yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Soruşturmayı, Adalet Bakanlığı bünyesindeki Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının koordinasyonunda Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttü. Çalışmalarda Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile İstihbarat Şube Müdürlüğü görev aldı.

Ağır yanık 2015'te kimlik tespitini engellemişti

Ümitalan'daki kalıntılar üzerinde 2015'te yapılan incelemede, kalıntıların ağır derecede yanmış olması nedeniyle kesin kimlik tespitine ulaşılamamıştı. Dosyanın yeniden ele alınmasıyla geçmiş yıllara ait adli tıp raporları, diş kayıtları, HTS ve baz istasyonu verileri, fiziki takip çalışmaları ve tanık beyanları tekrar değerlendirildi; üst çene kemiğindeki uyum bu incelemeler sonucunda belirlendi.

Dosyadaki iddialar Osmaniye'den Gemlik'e uzanıyor

Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre Mehmet Salih A. ile dini nikâhlı olan Saime Sivri, tartışmanın ardından evden ayrılıp Osmaniye'ye gitti; burada tanıştığı Mehmet Şahinoğlu ile resmi nikâhla evlendi. Sivri'nin adresini akrabası aracılığıyla öğrenen Mehmet Salih A., Şubat 2012'de Osmaniye'ye giderek Şahinoğlu ile görüştü ve Sivri'nin kendi dini nikâhlı eşi olduğunu anlattı; ardından çift boşandı. Mehmet Salih A. ile Bursa'ya dönen Saime Sivri'den 26 Şubat 2012'den itibaren bir daha haber alınamadı.

Dosyadaki iddialara göre Mehmet Salih A., Sivri'nin kendisini terk etmesinden Şahinoğlu'nu sorumlu tuttu ve onu kandırarak İstanbul'a getirdi. 18 Ekim 2012'de İstanbul'a gelen Şahinoğlu'ndan da haber alınamadı. Soruşturmada Şahinoğlu'nun İstanbul'dan Gemlik ilçesine götürülerek burada öldürülüp gömüldüğü öne sürüldü; tanık beyanlarında ise cesedin daha sonra bulunduğu yerden çıkarılıp Ümitalan mevkiine taşındığı ve yakılarak yok edilmek istendiği iddia edildi.

Yargıtay beraat kararlarını 4 Şubat 2025'te bozdu

Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada sanıklar hakkında verilen beraat kararları istinaf incelemesinde de onanmıştı. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, 4 Şubat 2025'te bu kararları bozdu. Bozma kararında, ifadelerin ve Kestel'de bulunan üst çene kemiği parçasının Şahinoğlu'nun diş kayıtlarıyla uyumlu olmasının yeterince değerlendirilmediği belirtildi; HTS ve baz istasyonu kayıtlarının bilirkişilerce ayrıntılı incelenmesi, diğer soruşturmaların araştırılması ve cesetlerin çıkarıldığı iddia edilen bölgelerde yeniden inceleme yapılması istendi.

Elde edilen yeni örneklerin ardından 10 Kasım sabahı düzenlenen operasyonda yakalanan 11 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Dosyanın baş şüphelisi olarak değerlendirilen Mehmet Salih A., eşi Saadet A., oğlu Fatih A. ile Faruk A. ve S.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi; C.A., S.İ., R.A., M.A., F.A. ve E.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ümitalan'da bulunan yeni kemikler Adli Tıp Kurumunda

Kendisinden 2012'den bu yana haber alınamayan Saime Sivri'nin akıbeti de soruşturma kapsamında yeniden araştırılmaya başlandı. Yeni tanık beyanları doğrultusunda Sivri'nin cesedinin de Ümitalan mevkiinde bulunabileceği ihtimali üzerinde duruldu. Bölgede yapılan yeni incelemelerde kimliği henüz belirlenemeyen insan kemiklerine ulaşıldı; kemik parçaları, kimlik tespiti ve olayla bağlantısının araştırılması amacıyla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 13 Kasım 2026'daki açıklamasında, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının koordinasyonunda Cumhuriyet başsavcılıkları ve kolluk birimlerinin iş birliğiyle bugüne kadar 76 dosyada 83 cinayetin faili meçhul olmaktan çıkarıldığını duyurdu. Kestel'deki dosyanın yeniden ele alındığını daha önce açıklayan Gürlek, "Zamanın geçmesi, suçların cezasız kalmasına gerekçe olamaz" ifadelerini kullandı.