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Yargıtay'dan ticaret yapanları ilgilendiren karar

Yargıtay, ticari hayatı yakından ilgilendiren emsal bir karara imza attı. Buna göre; çek suçlarında, bankanın ‘karşılıksız’ ibaresini yazdığı tarih suçun oluşmasında esas alınacak.

15 Kasım 2018 Perşembe 07:40
Yargıtay'dan ticaret yapanları ilgilendiren karar

Yargıtay, ticari hayatı ve çek hamillerini yakından ilgilendiren, içtihat niteliğinde bir karara imza attı. Bölge Adliye Mahkemeleri ve Ceza Daireleri arasında verilecek olan cezada çekin düzenlendiği tarih mi, çekin bankaya ibraz edilip, arkasına ‘karşılıksızdır’ ibaresinin yazıldığı tarihin mi esas alınacağı konusu konusunda farklı kararlara imza atıyordu.

 

Bölge Adliye Mahkemeleri ve Ceza Daireleri arasındaki uyuşmazlığın giderilmesi amacıyla Yargıtay 19. Ceza Dairesi “Çek hamillerine verilecek ceza” için toplandı.

Daire, tüm çek sahiplerini ve ticari hayatta yer alanları yakından ilgilendirecek toplantı sonrası, çekin bankaya ibraz edilip, arkasına ‘karşılıksızdır’ ibaresinin yazıldığı tarihin esas alınması gerektiğine karar verdi.

 

Karşılıksız çeklerde, eskiden adli para cezası uygulanmıyordu. Ancak 9 Ağustos 2016 tarihinde yapılan değişiklikle karşılıksız çek kesenlere adli para cezası verilmesi düzenlemesi yapıldı. Yasanın çıkmasının ardından, çekin karşılıksız çıkması halinde adli para cezasının uygulanması için çekin imzalandığı tarih mi, ‘karşılıksız’ çıktığının yazıldığı tarihin mi esas alınacağı belirsiz duruma geldi.

İcra ceza mahkemelerinden ve Bölge Adliye Mahkemeleri’nden bu davalara ilişkin farklı kararlar çıkması üzerine Yargıtay harekete geçti.

Yargıtay 19. Ceza Dairesi, verdiği kararda, “Çek 9 Ağustos 2016 tarihinden önce bile imzalanmış olsa, bankaya yeni kanundan sonra ibraz edilip karşılığı çıkmazsa adli para cezası alır” dedi.

Kararda şöyle denildi: “09.08.2016 tarihinde yürürlüğe giren 6728 sayılı Kanun’un 63. maddesi ile değişik 5941 sayılı Kanun’un 5. maddesine göre; değişikliğin yürürlük tarihi öncesi düzenlenip, keşide tarihi olarak 09.08.2016 günü sonrası bir tarih yazılan çekin kanuni ibraz süresi içinde bankaya ibrazında ‘karşılıksızdır’ işlemine tabi tutulması eyleminin suç oluşturması gerektiğine oy birliğiyle karar verildi”

Bu karar, binlerce çek defteri sahibini yakından ilgilendiriyor. Çeklerin karşılıksız çıkması halinde, adli para cezası verilecek tarih, çekin ‘karşılıksızdır’ ibaresinin yazıldığı tarih olarak belirlenmiş oldu.

KAYNAK: HABERTÜRK

Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 07:40
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