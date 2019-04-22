0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Yargıtay'dan tehdit mesajı atarak tacizde bulunan avukatlara şok!

Yargıtay, avukat tarafından borçlulara gönderilen 'Borcunu ödemezsen evinize haciz gelecek' mesajını tehdit kabul etti. 'Kişilerin huzur ve sükûnunu bozma' suçundan işlem yapılmasına karar verdi.

22 Nisan 2019 Pazartesi 19:43
Yargıtay'dan tehdit mesajı atarak tacizde bulunan avukatlara şok!

Bursa'da, alacağını tahsil edemeyen bir şirket, gereğinin yapılması için hukuk bürosuna müracaat etti. İddiaya göre hukuk bürosu da borçluya 'Borcunuzu ödemezseniz evinize haciz gelecek' şeklinde mesaj attı.

Mesaj sonrası öfkelenen borçlu, soluğu Cumhuriyet Savcılığında aldı. Borçlu, 'kişilerin huzur ve sükûnunu bozma' suçundan işlem yapılmasını istedi.

Hangi sıklıkta atıldığı araştırıldı

Savcılık da şüpheliler hakkında soruşturma yapılmasına gerek duymadı. Bunun üzerine tehdit edildiğini düşünen borçlu, 2. Sulh Ceza Mahkemesine kovuşturmaya yer olmadığına dâir karara itiraz etti. Mahkeme de itirazı reddetti.

Borçlu bu kez konu Yargıtaya taşındı. Emsal bir karara imza atan Yargıtay 18. Hukuk Dairesi, bu tür mesajların hangi sıklıkla atıldığının araştırılması ve sonucuna göre cezaî müeyyide uygulanması gerektiğine hükmetti.

"Kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu"

Kararda şöyle denildi:

"Borçlunun, Avukat A.A.'dan bir süredir 'Borcunuzu ödemezseniz evinize haciz gelecek' diye mesaj geldiğini belirterek şikâyetçi olmuştur. Savcılık, herhangi bir soruşturma yapmadan, söz konusu mesajlarda suç unsuru bulunmaması gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığına dâir karar vermiştir. Mesaj gelen ve gönderilen numaraların HTS kayıtlarının alınması, şüphelilerin belirlenmesi, ne kadar sıklıkla mesaj geldiğinin tespit edilmesi ve sonucuna göre, şüphelilerin, 'kişilerin huzur ve sükûnunu bozma' suçu açısından hukukî durumlarının değerlendirilmesi gerektiği gözetilmeden itirazın kabulü yerine, yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isâbet görülmemiştir.

Sırf huzur ve sükûnu bozmaya yönelik kastın olup olmadığı ile suçun oluşması için gerekli olan ısrar unsurunun gerçekleşip gerçekleşmediği tartışılmadan, eksik soruşturma ile alacağın tahsiline yönelik mesajlarında suç unsuru bulunmaması gerekçesiyle takipsizlik kararı verildiği görülmektedir. Bu sebeple itiraz merciince soruşturmanın eksik yapılmış olduğu gözetilerek, itirazın kabulü yerine reddine karar verilmesi hukuka aykırıdır. 2. Sulh Ceza Hâkimliğinin kararının bozulmasına oy birliği ile karar verilmiştir."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Nisan 2019 Pazartesi 19:43
  1. Bursa
  2. bursa
  3. yargıtay

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yüksek Seçim Kurulunda toplantı sona erdi. Kurul, yarın saat 11.00’de toplanacak. İstanbul ile ilgili olağanüstü itiraz maddesinin görüşülmesi sürecek.
    1. Yüksek Seçim Kurulunda toplantı sona..
    2. Erciyes Üniversitesi 46 Sözleşmeli..
    3. Kılıçdaroğlu’na saldırı olayında 4..
    4. Şemdinli'de PKK'ya ait mühimmatlar ele..
    5. YSK İstanbul itirazlarını yarın..
    6. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,..
    7. Milletveki Aydın’ın 23 Nisan mesajı
    8. Köy muhtarı seçildi, mazbatasını..
    9. Ayvalık’ta 32 kaçak göçmen yakalandı
    10. Yargıtay'dan tehdit mesajı atarak..
    11. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(ABD'nin..
    12. Milletvekili Tutdere’nin 23 Nisan..
    13. Bulaşıkları yıkamadığı için eşini..
    14. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "İran..
    15. Öğrencileri için palyaço oldu
    16. Sri Lanka saldırılarında Ulusal Tevhid..
    17. Milletvekili Fırat’ın 23 Nisan Ulusal..
    18. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Irak..
    19. Osmancık dernekler federasyonu..
    20. Benler tehlikeli midir? Benler kanser..
    21. Üniversitelilerden diyabet hastalarına..
    22. Polis uygulamasında 101 kilogram eroin..
    23. Başkan Yıldırım personel ile bir araya..
    24. Milli Eğitim Müdürlüğü koltuğuna..
    25. PAÜ Senatosunu çocuklar yönetti
    26. Erbil Uluslararası Maarif Okulunun..
    27. Başkan Dağtekin’den 23 Nisan kutlaması
    28. Samsun’da "torbacı" operasyonunda 6..
    29. Canan Kaftancıoğlu'ndan skandal..
    30. Hakkari'de yüzlerce kaçak ürün, yol..
    Abdullah Gül'den 'Kılıçdaroğlu'na saldırı' açıklaması: Umarım artık fark edilir
    Abdullah Gül'den 'Kılıçdaroğlu'na saldırı' açıklaması: Umarım artık fark edilir
    Mansur Yavaş bakın kimi başdanışman yaptı!
    Mansur Yavaş bakın kimi başdanışman yaptı!
    Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün'ün ilk ifadesi
    Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün'ün ilk ifadesi
    Kaos tetikçisi TKP Kılıçdaroğlu'na saldırıyı ganimet bildi
    Kaos tetikçisi TKP Kılıçdaroğlu'na saldırıyı ganimet bildi
    İçişleri Bakanlığından Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması!
    İçişleri Bakanlığından Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması!

    Günün Karikatürü

    21 Nisan 2019
    Kılıçdaroğlu'ndan saldırı sonrası ilk açıklama: Bir milim geri adım atmayacağım!
    Kılıçdaroğlu'ndan saldırı sonrası ilk açıklama: Bir milim geri adım atmayacağım!
    Kılıçdaroğlu'na saldırı sonrası Bahçeli'den açıklama!
    Kılıçdaroğlu'na saldırı sonrası Bahçeli'den açıklama!