Yargıtay'dan şaşırtan 'takı' kararı! Yine kadından yana davrandı 'Kadını koruma' adı altında şaşırtan kararlara bir yenisi daha eklendi. Düğün takılarını borç için bozduran eşe, Yargıtay, takının kadına ait olduğuna belirterek rızası olmasına rağmen geri verilmesine hükmetti.

Aile mahkemesine başvurarak boşanan kadın, eski eşine ‘ziynet eşyası alacağı’ davası açtı. Davacı olan kadın eski eşinden düğününde takılan 33 çeyrek altının geri verilmesini talep etti. Kendi rızasıyla mobilya ve beyaz eşya borçlarını ödediler Yerel mahkemeye ifade veren eski eş, takıları kadının rızasıyla sattıklarını, mobilya ve beyaz eşyalarının borçlarını ödediklerini anlattı. Yerel mahkeme, altınların davacı kadının rızasıyla satılması üzerine davanın reddine karar verdi. Ancak davacı kadın dosyayı temyiz etti. Şaşırtan karar Yargıtay 2. Hukuk Dairesi ise yerel mahkemenin kararını bozarak emsal bir karara imza attı: ''Düğünde takılan takılar kadına bağışlanmıştır. Kendi isteğiyle bozdurulsa bile eski eş takıları iade etmekle yükümlüdür.''

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