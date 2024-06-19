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Gündem Yargıtay'dan Haşim Kılıç kararı! Yumurtalı saldırıya uğramıştı
Gündem

Yargıtay'dan Haşim Kılıç kararı! Yumurtalı saldırıya uğramıştı

Yeniakit Publisher
2024-06-19 13:41:00 -
Yargıtay'dan Haşim Kılıç kararı! Yumurtalı saldırıya uğramıştı

Yargıtay, Abdullah Gül’ün kankası eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'a düzenlenen yumurtalı saldırıya ilişkin, verilen mahkumiyet kararını bozdu.

Olay, 2010 yılında Kılıç'ın AYM Başkanı olarak Eskişehir'de katıldığı sempozyumda yaşanmış, öğrencilerin prostestosu sırasında bir kişi sahneye yumurta atmıştı.



Eskişehir 7'nci Asliye Ceza Mahkemesinde görülen saldırıya ilişkin davanın sonucunda mahkeme, "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan 7 bin 80 lira para cezası verdi.

Dosyayı ele alan Yargıtay 4'ncü ceza dairesi,, yumurta atmanın demoktartik tepki sayılmayacağına hükmetti.

Yumurtanın Haşim Kılıç'a isabet etmesi halinde kasten yaralama suçunun oluşacağına dikkat çeken daire, sanığın eylemin hakaret suçu yönünden tartışmalı olduğunu belirtti. Hukuka aykırılık tespit edilen dosya yeniden yargılama için yerel mahkeme gönderildi.

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