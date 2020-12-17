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Gündem Yargıtay'dan flaş karar! Polis ceza kesemez
Gündem

Yargıtay'dan flaş karar! Polis ceza kesemez

Yargıtay verdiği kararda, polisin maske takmayanlara ceza kesemeyeceğini, kişiyi belirleyip bunu tutanakla imza altına alarak il valiliğine göndermesi gerektiğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-12-17 09:59:00 -
Yargıtay'dan flaş karar! Polis ceza kesemez

Koronavirüs salgınında vaka sayılarında artış yaşanması üzerine, tüm illerde maske takma zorunluluğu kararı alındı.

Kararın ardından ise yasağın uygulandığı illerde polis ekipleri ve bekçiler tarafından denetimler başladı.

Maske cezalarının kesilmeye başladığı günden bugüne tartışmalar da beraberinde geldi.

Maske cezaları ile ilgili ise Yargıtay'dan emsal niteliğinde bir karar geldi.

Maske ceza Yargıtay'a taşındı

Bolu’da maske takmadığı için Elif Nihan İşler’i durduran bekçiler, Kabahatler Kanunu’na aykırılıktan 392 TL idari para cezası kesti. İşler, maske takmanın zorunlu olduğunu bilmediğini, kendisine uyarıda bulunulmadığını savunarak cezaya itiraz etti.
Bolu Sulh Ceza Hâkimliği, İşler’in itirazını haklı bulup cezayı kaldırdı.

Bakanlık itiraz etti

Hürriyet'ten Oya Armutçu'nun haberine göre maske cezasının kaldırılması üzerine Adalet Bakanlığı devreye girdi. Bakanlık, sulh ceza mahkemesinin maske cezasını iptal eden kararının kanun yararına bozulması için Yargıtay’a başvurdu.

Yargıtay 19. Ceza Dairesi, 9 Kasım’da oy çokluğu ile Bakanlığın başvurusunu kabul etti ve Sulh Ceza’nın maske cezasını iptal kararını kaldırdı. Yargıtay, anayasa, Umumi Hızfısıhha Kanunu, İl İdaresi Kanunu ve Kabahatler Kanunu hükümleri kapsamında maske cezasının hukuki değerlendirmesini yaptı.
Genel sağlığı tehdit eden tehlikeli durumun önlenmesi için valiler başkanlığında toplanan Hıfzıssıhha Meclisi’nin maske takma yükümlülüğü kararı alabileceği belirtilerek, maske cezasına vize verildi.

Nasıl uygulanacak

Cezai işlem uygulanan cadde ve ana arterlerde tıpkı radar levhası gibi maske takılması için uyarı levha ve afişleri asılması gerektiği kaydedildi. Dosyada böyle bir ilanın yapıldığına dair bilgi ve belge bulunmadığı vurgulandı.

Polis ceza yazamaz

Yargıtay, polisin de maske takmayanlar hakkında idari para cezası kesemeyeceğini, polisin maske takmayan kişiyi belirleyip bunu tutanakla imza altına alarak ilgili il valiliğine göndermesi gerektiğinin altını çizdi.

Yöteme aykırıysa ceza kalkar

Yargıtay, İşler’e ceza kesilen İzzet Baysal Caddesi’nde, Bolu Valiliği’nce gerekli uyarı levhaları ve afişlerin asılmamış olması halinde cezanın ortadan kaldırılması gerektiğine dikkat çekti. Yargıtay, kararı Adalet Bakanlığı’nın talebi doğrultusunda kanun yararına bozdu.

Yargıtay’ın belirlediği yöntem ışığında maske cezası Bolu Sulh Ceza tarafından yeniden değerlendirilecek.

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Yorumlar

OSMANLI TORUNU

TÜRKİYE,DE BU ANAYASA MAHKEMESİ, SAYIŞTAY,YARGITAY, MARGITAY,BİRDE BİR RÜTÜK,MÜZ VAR BUNLAR NE İŞE YARAR HİÇ ANLAMADIM, YAHU KARDEŞİM BUNLAR SALLA BAŞINI AL MAAŞINI,BUNLARIN ALDIĞI PARA HARAM ZIKKIM OLSUN, BEN YAĞMURDA,KAR,DA KIZGIN GÜNEŞ ALTIN,DA ÇALIŞIYORUM,VERGİMDEN BUNLARA,DA GİDİYOR HİÇ HELAL ETMİYORUM,
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