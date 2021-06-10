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Siyaset Yargıtay'dan flaş HDP açıklaması! 451 HDP'li için siyasi yasak talebi
Siyaset

Yargıtay'dan flaş HDP açıklaması! 451 HDP'li için siyasi yasak talebi

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, "İddianamede 451 HDP'li hakkında siyasi yasak isteniyor" açıklamasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-06-10 12:24:00 -
Yargıtay'dan flaş HDP açıklaması! 451 HDP'li için siyasi yasak talebi

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Antalya'da düzenlenen "Sınıraşan Örgütlü Suçlarla Mücadele" konulu konferansa katıldı.

Konferans sonunda açıklamalarda bulunan Şahin, HDP iddianamesinin hazırlandığını ve Anayasa Mahkemesi’ne sunduklarını belirterek, bundan sonraki sürecin AYM’nin yetkisinde olduğunu söyledi.

Şahin, “Tüm delilleri, kararları dosyaları ve HDP yetkililerinin konuşmalarını dosyada delil olarak sunduk. İddianame 843 sayfa. 451 kişi yasak isteniyor 69 kişide odak olduğu için iddianamede yer alıyor. Hepsinin terör örgütü lehinde konuşmaları ve beyanları var” dedi.

Partinin banka hesabına tedbir konulması da istendi. Şahin, İddianamede partinin banka hesabına tedbir konulmasının istendiğini de söyledi.

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