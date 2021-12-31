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Yaşam Yargıtay'dan emsal karar: 'Sarhoşluk boşanma sebebi'
Yaşam

Yargıtay'dan emsal karar: 'Sarhoşluk boşanma sebebi'

Yargıtay, boşanma davasında, emsal bir karara imza attı ve 'eve sürekli olarak alkol alarak giden eşin, kusurlu sayılacağı' yönünde karar verdi.

Yeniakit Publisher
2021-12-31 15:32:00 - 2021-12-31 16:12:43
Yargıtay'dan emsal karar: 'Sarhoşluk boşanma sebebi'

Yargıtay, 'kumar bağımlısı ve eve sürekli sarhoş olarak gelen kocanın' kusurlu olduğuna hükmetti. Yüksek mahkeme, sürekli olarak sarhoş olmak, kumar oynamak ve taşkınlık çıkarmak nedenleriyle diğer eş lehine manevi tazminat ödenmesi gerektiğine hükmetti.

Bir boşanma davasının temyiz müracaatını değerlendiren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, kararında şu ifadelere yer verdi.

“Bölge adliye mahkemesince kabul edilen ve gerçekleşen davalı erkeğin, alkol alarak sürekli sarhoş olduğu, taşkınlık çıkardığı, kumar oynadığı, evde devamlı kavga ve tartışmaların olduğu şeklindeki boşanmaya sebep olan tüm kusurlu davranışları aynı zamanda kadının kişilik haklarına saldırı niteliğindedir. Öyleyse, davacı kadın yararına Türk Medeni Kanunu'nun 174/2. maddesi koşulları oluşmuş olup, tarafların ekonomik ve sosyal durumları, fiilin ağırlığı ve hakkaniyet kuralları gözetilerek davacı kadın yararına uygun miktarda manevi tazminata hükmedilmesi gerekirken, yazılı şekilde bu isteğin reddi doğru olmamış ve bozmayı gerektirmiştir. Kararın bozulmasına oy birliği ile hükmedilmiştir.”

 

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