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Gündem Yargıtay’dan cuntacılara tokat gibi ders!
Gündem

Yargıtay’dan cuntacılara tokat gibi ders!

Aralarında dönemin Genelkurmay 2. Başkanı emekli Org. Çevik Bir ve Genelkurmay Harekat Başkanı emekli Org. Çetin Doğan’ın da bulunduğu 14 sanığa 28 Şubat davasında verilen müebbet hapis cezalarını onayan Yargıtay, karar ile ilgili değerlendirmesinde, cuntacıların mütedeyyin insanlara uyguladığı insanlık dışı zorbalıkları da bir bir sıraladı.

Yeniakit Publisher
2021-07-11 09:38:00 -
Yargıtay’dan cuntacılara tokat gibi ders!

Yargıtay 16. Ceza Dairesi 28 Şubat postmodern darbesinin cuntacılarının cezalarını onarken, haklarında beraat kararı verilen bazı sanıklarından, “müşterek fail” olarak sorumlu tutulmalarını istedi.Akit’in ulaştığı Yargıtay ilamında, Yüksek Mahkeme, ülkemizde 1960 yılından itibaren, neredeyse her on yılda bir darbe gerçekleştiğini hatırlattığı ilamda, cuntacı ve cunta heveslilerine demokrasi dersi vererek, “Demokrasinin askıya alındığı darbelerde, TBMM ve siyasi partiler kapatılmış, millet iradesi hiçe sayılmış, sıkıyönetim ve olağanüstü hal uygulamalarıyla toplum baskı altında tutulmuş, başta yaşam hakkı olmak üzere, temel insan hakları çiğnenmiştir” ifadeleri kullanıldı.

Sivil ayak da sorumlu

28 Şubat’ta, birtakım sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra, basın-yayın kuruluşlarının, üniversitelerin, sendikaların, sermaye çevrelerinin, sivil bürokrasinin, yargı mensuplarının desteğinin alındığı belirtilen ilamda şöyle denildi: “28 Şubat 1997 tarihli MGK toplantısında alınan kararlar hükümete dayatılmış, koalisyon ortağı parti milletvekillerinin baskı, tehdit, şantaj ve ikbal vaadiyle istifa ettirildikleri öne sürülmüş, nihayetinde seçilmiş bir hükümet işlevsiz hale getirilerek, istifaya zorlanmıştır. Süreçte tüm toplum üzerinde psikolojik harekât faaliyetleri uygulanmıştır. Bu çerçevede, tehdit, gerilim, korkutma,beyin yıkama, düşman algısı oluşturma vb. Yollarla toplum baskı altında tutulmuş ve ‘laik-anti laik’ şeklinde ayrıştırılmaya çalışılmıştır. 28 Şubat sürecinde, bir yandan REFAH-YOL Hükümetine, ardından ANASOL-D Hükümetine, yüksek bürokratlara, basın mensuplarına ‘irtica’ konulu brifingler verilmiştir.”

Tankların yürütülmesi, cebir ve şiddettir!

Yüksek mahkeme, cuntacıların müebbet hapis cezalarını onarken, ‘Bu eylemlerde cebir ve şiddet yoktu’ savunmalarına da, somut delil olarak hafızalardan silinmeyen, Başkent’in Sincan ilçesindeki kent merkezinde tankların yürütülmesini gösterdi.

İlamda, somut delil olarak gösterilen Sincan’daki hadise şöyle yer aldı: “Komuta kademesince oluşturulup yönetilen bu ittifakın, ‘kriz merkezi’ ve ‘Batı Çalışma Grubu’ (BÇG) bünyesinde amaca ulaştıracak her türlü psikolojik harekat dahil olmak üzere eylem planlarını hazırladığı ve askeri imkan ve mühimmat üzerinde tasarruf yetkisini haiz olduğu anlaşılmaktadır. Nihayet varılan bu anlaşma gereğince ve hazırlanan komplike bir organizasyon çerçevesinde 54. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nin 18.06.1997 tarihinde Başbakanın istifası ile görevden ıskat edilmesine kadar gerek fiziki/maddi cebir, gerekse tehditlerle karakterize edilmiş yoğun bir askeri baskının hakim olduğu icra safhası yaşanmıştır. Ayrıntıları ilgili bölümde izah edildiği üzere; Hükümetin ilgasına/amaç suça matuf olduğunda ve sonuca elverişliliğinde tartışma bulunmayan 04.02.1997 günü Sincan ilçe merkezinde tankların yürütülmesi suretiyle ortaya konan maddi cebrin mutlaka ve doğrudan Başbakan ve/veya hükümet üyelerine tevcih edilmesi gerekmez. İcra zaman ve tarzı itibariyle bu cebrin muhatabının İcra vekilleri heyeti/hükümet olduğunda kuşku yoktur.”
Yeni Akit Gazetesi

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Yorumlar

Hasanali köse

Bizde onlarin mağduruyuz o cevik bir ödekiler cehennempartisi bunlarin hepsi siyonist israilin i.leridir feto nun i.leridir
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isşamın kartalı

bu zındık kefere şerefsizler idam edilmeli bunlar ehlisalibin uzantısı yerli işbirlikçi h.indirler geberesi şerefsizler
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