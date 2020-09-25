Yargıtaydan Alpay, Bulaç ve Türköne hakkında karar
Yargıtay 16’ncı Ceza Dairesi, FETÖ’nün kapatılan yayın organı Zaman gazetesinin yazarlarından tutuksuz sanıklar Şahin Alpay ve Ali Bulaç ile tutuklu sanık Mümtazer Türköne’ye “silahlı terör örgütü üyeliği” suçundan verilen hapis cezalarını bozdu.
Daire, Türköne’nin tahliyesine karar verdi. Zaman gazetesi eski yazarları hakkındaki davada İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Bulaç, Alpay ve Türköne, “silahlı terör örgütü üyeliği” suçundan hapis cezası almıştı. Tutuklu sanık Türköne’nin, tutuklu bulunduğu süre dikkate alınarak tahliyesine karar verildi.