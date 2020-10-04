Yargıtay, tarihi eser bulmak amacıyla antik kentte izinsiz kazı yapanları affetmedi

ANKARA (AA) - AYLİN SIRIKLI DAL - Yargıtay 12. Ceza Dairesi, Alanya'daki Syedra Antik Kenti'nde, izinsiz kazı yapan sanıklara, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na aykırılık suçundan verilen hapis cezalarını onadı.

Antalya'nın Alanya ilçesindeki antik kentte izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine olay yerinde yakalanan sanıklara, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na aykırılık suçundan hapis cezası verildi.

Kararın temyiz edilmesi üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 12. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını onadı.

Dairenin kararında, sanıkların Syedra antik kentinde, tarihi eser bulmak amacıyla izinsiz kazı yaptıkları, olay yeri tespit tutanağı ve olay yeri inceleme raporlarına göre 1,70 metre derinliğinde kazı çukurunun tespit edildiği ve olay yerinde kazma, kürek, inşaat eldiveni, testere ele geçirildiği belirtildi.

Ayrıca, sanıklardan birine ait araçta, demir manivela, balyoz, kazma ve demir bulunduğu aktarılan kararda, Syedra antik kentinin Antalya Koruma Bölge Kurulunun kararı ile 1. derece arkeolojik sit alanı içerisinde kaldığı vurgulandı.

Sanıkların savunmalarında bizzat kazı yapmadıklarını belirttikleri ifade edilen kararda, ancak olay yerine tarihi eser bulmak amacıyla gittikleri, kazı yaparken etrafı kontrol ettikleri, böylelikle suça konu kazıya fikir ve eylem birliği içerisinde iştirak ettiklerinin tüm dosya kapsamından anlaşıldığı kaydedildi.

Kararda, yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre hükmün onanmasına karar verildiği belirtildi.

- 2016'da ziyarete açıldı

Milattan önce 7. yüzyıldan milattan sonra 13. yüzyıla kadar yerleşimin görüldüğü, Antalya'nın Alanya ilçesindeki Syedra Antik Kenti, 2016'da ziyarete açıldı.

Antik kentte, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından onaylanan çalışma programına göre, sütunlu cadde, ara yollar, büyük hamam, tiyatro, şapel, dinsel mağara, bazilika, tapınak, meclis binası, nekropol gibi alanlarda kazı ve onarım çalışmaları yapılacak.