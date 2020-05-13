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Gündem

Yargıtay reddetti! Selda Bağcan'a soğuk duş

Sol örgütlere verdiği destekle bilinen Selda Bağcan, Yargıtay'ın temyiz taleplerini reddetmesiyle, bir şarkıyı izinsiz kullandığı gerekçesiyle tazminat ödemeye mahkum edildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 16:43:00 - 2020-05-13 16:47:41
Yargıtay reddetti! Selda Bağcan'a soğuk duş

Sol örgütlere verdiği destekle bilinen Selda Bağcan, bir şarkıyı izinsiz kullandığı gerekçesiyle tazminat ödemeye mahkum edildi.

Tunay Bozyiğit’in 11 yıl önce Selda Bağcan’a açtığı dava karara bağlandı. Mahkeme, Selda Bağcan'ın tazminat ödemesine hükmetti.

Tunay Bozyiğit, “Hayat” adlı şarkısını “Düşen Hep Yerde mi Kalır” adıyla değiştirerek izinsiz kullandığı iddiasıyla 11 yıl önce Selda Bağcan’a dava açtı. 3 sene önce davayı kısmen kabul eden mahkeme, Bağcan’ın 4 bin 500 lira maddi, 2 bin 500 lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.

Hürriyet’ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; karara itiraz eden Selda Bağcan, İstinaf Mahkemesi’ne başvurdu. İstinaf Mahkemesi, Bağcan’ın 4 bin 500 lira telif tazminatı ödemesine karar verdi. Ardından dava Yargıtay’a taşındı.

Fakat Yargıtay temyiz taleplerini reddetti. İstinaf Mahkemesi’nin kararına göre Bağcan, 4 bin 500 lira maddi tazminatı 11 yıllık faiziyle ödeyecek.

'Ben de o şerefsizlerden biriyim' açıklamasıyla akıllara kazınmıştı

MHP Genel Bahçeli Devlet Bahçeli’nin HDP’ye oy verenler için kullandığı “yalılarında viski yudumlayıp oy veren şerefsizler” açıklamasını değerlendiren Selda Bağcan; “Bütün aydınlar gibi, ‘şerefsizler’ gibi HDP’yi takdir ediyorum. Ben de o şerefsizlerden biriyim” ifadelerini kullanmasıyla akıllara kazınmıştı.

'Ben de şerefsizim' diyen Selda Bağcan gönlündeki adayı açıkladı
'Ben de şerefsizim' diyen Selda Bağcan gönlündeki adayı açıkladı

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'Ben de şerefsizim' diyen Selda Bağcan gönlündeki adayı açıkladı

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Yorumlar

Merdani

Selda yavaş yavaş ....... benzemeye başlamışsın. İnşallah ..... gibi ..... gidersin. Cehennem dört gözle seni bekliyor.
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Kanarya

çok iyi olmuş sol örgüt terörist örgüt daha bu kadının kafa yapısını öğrenince sinirimden kasedini parçalamıştım.........
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