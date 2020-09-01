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Aktüel Yargıtay Başkanı Akarca: "Arşivimizdeki dosya sayısı 4 yıl içinde yarı orandan fazla azalmıştır."
Aktüel

Yargıtay Başkanı Akarca: "Arşivimizdeki dosya sayısı 4 yıl içinde yarı orandan fazla azalmıştır."

Yeniakit Publisher
2020-09-01 11:52:46 -
Yargıtay Başkanı Akarca: "Arşivimizdeki dosya sayısı 4 yıl içinde yarı orandan fazla azalmıştır."
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