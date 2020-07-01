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Aktüel

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, eski korgeneral Metin İyidil hakkındaki davada, istinaf mahkemesinin duruşma açmadan karar vermesini bozma nedeni saydı.

Yeniakit Publisher
2020-07-01 15:33:48 -
Yargıtay 16. Ceza Dairesi, eski korgeneral Metin İyidil hakkındaki davada, istinaf mahkemesinin duruşma açmadan karar vermesini bozma nedeni saydı.
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