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Medya Yargı'nın Eren komiserinden kahreden paylaşım
Medya

Yargı'nın Eren komiserinden kahreden paylaşım

Yargı'da Eren Komiseri oynayan Uğur Arslan, Hatay depreminde hayatını kaybeden yakınlarının fotoğrafını 'Çok zor çok' sözleriyle paylaştı.

Yeniakit Publisher
2023-03-18 18:37:00 -
Yargı'nın Eren komiserinden kahreden paylaşım

Kanal D dizisi Yargı'da Eren Komiser karakteri ile öne çıkan oyuncu Uğur Aslan, 6 Şubat'ta gerçekleşen depremler sonrasında memleketi Hatay'da birçok yakınını kaybetti. 

Yargı'nın Komiser Eren'i Uğur Aslan kaybettiği yakınlarını sosyal medyadan paylaştı, ünlü oyuncunun acılı paylaşımı takipçilerini hüzne boğdu

Acılı oyuncu sosyal medya hesabından günler sonra paylaşımda bulundu. Aslan, hayatını kaybeden yakınlarının fotoğrafını paylaşarak, 'Çok zor çok' ifadelerini kullandı.


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