Yargı'nın Eren komiserinden kahreden paylaşım
Yargı'da Eren Komiseri oynayan Uğur Arslan, Hatay depreminde hayatını kaybeden yakınlarının fotoğrafını 'Çok zor çok' sözleriyle paylaştı.
Kanal D dizisi Yargı'da Eren Komiser karakteri ile öne çıkan oyuncu Uğur Aslan, 6 Şubat'ta gerçekleşen depremler sonrasında memleketi Hatay'da birçok yakınını kaybetti.
Yargı'nın Komiser Eren'i Uğur Aslan kaybettiği yakınlarını sosyal medyadan paylaştı, ünlü oyuncunun acılı paylaşımı takipçilerini hüzne boğdu
Acılı oyuncu sosyal medya hesabından günler sonra paylaşımda bulundu. Aslan, hayatını kaybeden yakınlarının fotoğrafını paylaşarak, 'Çok zor çok' ifadelerini kullandı.