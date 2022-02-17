Yargı'nın Engin'i Onur Durmaz geri dönüyor! TRT1 dizisiyle anlaştı
Son olarak Yargı dizisiyle izleyicilerin karşısına çıkan Onur Durmaz, TRT1'in yeni projesi ile el sıkıştı.
Kanal D'de ekranlara gelen Yargı dizisinde Engin karakterini oynayan Onur Durmaz, geçtiğimiz haftalarda diziden ayrılmıştI.
Onur Durmaz'ın çok geçmeden yeni dizisi belli oldu.
TV100'den gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Onur Durmaz, ÜS Yapım'ın projesinde yer alacak. İşte detaylar...
“Yargı” dizisinde oynadığı “Engin Tilmen” karakteriyle tanınan Onur Durmaz’ın yeni projesi merak konusuydu. Durmaz, Üs Yapım’la el sıkıştı.
Oyuncu TRT 1’de yayınlanacak, yapımcılığını Üs Yapım’ın üstlendiği, kod adı “Kara Tahta” dizisi ile anlaştı. Durmaz, Miray Daner ve Furkan Andıç’ın başrolünü oynayacağı dizide farklı bir karakterle seyirciyi şaşırtacak.