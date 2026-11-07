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Gündem Motosikletle trafikte tehlikeli şov! Havai fişekli sürüşe 271 bin lira ceza!
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Motosikletle trafikte tehlikeli şov! Havai fişekli sürüşe 271 bin lira ceza!

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Motosikletle trafikte tehlikeli şov! Havai fişekli sürüşe 271 bin lira ceza!

Hatay’ın İskenderun ilçesinde trafikte motosikletiyle akrobatik hareketler yapıp havai fişek patlatan sürücüye 271 bin lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, plakasız motosikleti kullanan sürücünün akrobatik hareketler sergileyerek havai fişek patlattığı anların sosyal medya hesaplarından paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

 

Çalışma sonucunda kimliği tespit edilen M.A.Y. polis ekiplerince yakalandı.

 

Trafik kurallarını ihlal etmesi nedeniyle 271 bin lira ceza kesilen sürücü hakkında trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten de adli işlem başlatıldı.

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