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Yargıda yeni dönem bugün başladı! Tüm Türkiye'yi ilgilendiriyor

Dava ve soruşturmaların tamamlanacağı sürelerin önceden ilan edilmesini öngörerek büyük kolaylık sağlayan "Yargıda Hedef Süre" uygulamasına bugünitibarıyla adliyelerde başlandı.

03 Eylül 2018 Pazartesi 12:10
Yargıda yeni dönem bugün başladı! Tüm Türkiye'yi ilgilendiriyor

Adalet Bakanlığının, Türkiye'de yargıya olan güveni güçlendirmek, mahkeme ve savcılıkların verimliliğini artırmak, tarafların davaların ne zaman sonuçlandırılacağını öngörmelerini sağlanmak amacıyla başlattığı çalışmalar tamamlandı.

"Yargıda Hedef Süre" uygulaması kapsamında her dava türü için azami süre belirlendi, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) üzerindeki yazılım çalışmaları da sonlandırıldı.

Yeni adli yılla birlikte başlayan uygulama, bugün itibarıyla açılan davaları kapsayacak.

Hedef süreler, 1 Ocak 2019'dan itibaren taraflara bildirilecek. Bu tarihe kadar olan 4 aylık sürede ise uygulama izlenecek, gerektiğinde teknik düzenlemeler yapılacak.

Belirlenen soruşturma ve kovuşturma süreçlerine ilişkin hedef süreler, UYAP üzerinden hakim ve savcılar tarafından takip edilecek. Hedef sürelerde tamamlanmayan soruşturma ve davaların nedenleri de sisteme giriş yapılacak. Böylece, gecikmeye sebep veren unsurlar ülke genelinde ve yerel düzeyde belirlenecek ve takip edilecek.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 31 Ağustos'ta adliyelere gönderdiği yazıyla, uygulamaya 3 Eylül'de başlanacağını bildirmişti.

Haber Tarihi: 03 Eylül 2018 Pazartesi 12:10
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