Yargı'da oynayan Cezmi Baskın açıkladı: 70 ülkeye satıldı

‘Yargı’, geçtiğimiz ay İspanya'nın önemli televizyon kanallarından Antena3'te ‘Secretos De Familia’ adıyla yayınlanmaya başlamıştı. Fenomen yapım, daha ilk bölümüyle iki milyon izlenme alarak, gün birincisi olmuştu. Dizi İspanyol basınının da gündemine oturmuştu.

Bir yandan da Yunan kanalı ANT1 TV’de 19 Eylül’de ‘Pagidevmenoi’ ismiyle uyarlaması yayınlanmaya başlayan Yargı, dünyanın en hızlı uyarlaması yapılan dizilerinden biri olmuştu.

Ay Yapım imzalı dizide 'Merdan Kaya' karakteri ile büyük beğeni toplayan Cezmi Baskın, önceki gün eşi Çisel Baskın ile Akmerkez’de görüntülendi. Mağazaları dolaşan 73 yaşındaki sanatçı, "Hem biraz dolaşalım hem de alışveriş yapalım istedik” dedi.

Cezmi Baskın: Yargı dizisi 70 ülkeye satıldı

Sema Ergenekon’un usta kaleminin Ali Bilgin rejisiyle buluştuğu Yargı'nın başarısı hatırlatılan Cezmi Baskın, "Çok güzel gidiyor. Tüm ülkelere satıldı neredeyse, 70 ülkeye satıldı projemiz” dedi.