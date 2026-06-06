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Yaşam Yunusların balık avı kamerada! Kadıköy sahilinde belgesellik görüntüler
Yaşam

Yunusların balık avı kamerada! Kadıköy sahilinde belgesellik görüntüler

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:

İstanbul Kadıköy Sahili’nde balık avlayan yunuslar, güzel havanın tadını çıkaran vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kadıköy Sahili’nde öğle saatlerinde denize açılan yunuslar, sahildeki vatandaşlara belgeselleri aratmayan anlar yaşattı.

 

Bugün öğle saatlerinde Kadıköy Sahili'nde güzel havanın tadını çıkaran bir grup arkadaş, yunusları avlanırken gördü. Gençler, belgeselleri aratmayan o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde, yunusların bir süre balıkları kovaladığı ardından birinin yakaladığı balığı ağzına alarak bir süre oynadıktan sonra tekrar bıraktığı görüldü.

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