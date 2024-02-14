“Yargı AK Parti'nin elinde” öyle mi?! İBB istedi mahkeme iptal etti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hızla gelişen ve büyüyen Türkiye'nin önünde 'takoz' işlevi gören CHP, yine yaptı yapacağını.

'Her şey çok güzel olacak' yalanıyla kandırdığı İstanbulluları, yanan otobüslere, yolda kalan metrobüslere ve raydan çıkan tramvaylara mahkum eden CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun idaresindeki İBB’nin Kanal İstanbul Projesi’nin imar planına ilişkin açtığı dava karara bağlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın işlemiyle ilgili kararını veren İstanbul 11. İdare Mahkemesi, İBB’nin itirazını haklı bularak imar planını iptal etti.

2023/3120 numaralı skandal kararla ilgili “15/07/2021 onay tarihli, İstanbul İli, Yenişehir Rezerv Yapı Alanı (Kanal İstanbul Projesi) 1. Etabına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile bu plan değişikliklerine yapılan 16/08/2021 tarih ve BK No:4274, İBB No:138918 sayılı itirazın zımnen reddine ilişkin işlemde şehircilik ilke ve esaslarına, planlama tekniklerine ve hukuka uyarlık bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır” ifadeleri kullanıldı.

“Yargı AK Parti'nin elinde” öyle mi?!

İBB'nin isteğiyle mahkeme tarafından iptal edilen karar sonrası fırsat buldukça “Yargı AK Parti'nin elinde” yaygarası koparan CHP ve yandaşları akıllara geldi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Vatandaşlar, "Hani yargı AK Parti'nin elindeydi?" yorumunu yaptı.