Yardımlaşmada yeni bir adım: Yüzdeiki

Kar marjı ne olursa olsun, alışveriş bedelinin yüzde ikisini müşterilerinin seçtiği yardım kuruluşlarına bağışlayan yuzdeiki.com internet sitesi, kültür yayınları üzerine satışa başladı. Bağışlar yerlerine ulaştıktan sonra, bağışçı bilgileri gizli tutularak sipariş numaraları ve yardım tutarlarının siteden açıklandığı sistemde, site üzerinden yardım yapılabilecek kuruluşlar ise sosyal medyada yapılan anketle belirleniyor.

Amaçlarını “nimeti paylaşanların külfeti paylaşanlara destek olması” olarak ifade eden sitenin kurucusu İsmail Yıldız, yaptığı açıklamada “Dünyadaki bütün e-ticaret siteleri yalnızca kazanmaya yönelik çalışmalar yaparken, yuzdeiki.com kazanırken paylaşmayı esas alan bir e-ticaret sitesi. Dünyada hiçbir alışveriş sitesi kazancını bu şekilde paylaşmıyor. Bizim sistemimizde şeffaf ve net bir şekilde cironun %2’si paylaşılıyor. Herkes açıkça hem kazancımızı hem de paylaştığımızı görüyor.” dedi.