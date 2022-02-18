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Spor Yardımcı hakemin koronavirüs testi pozitif çıktı
Spor

Yardımcı hakemin koronavirüs testi pozitif çıktı

TFF, Süper Lig'de görev yapan yardımcı hakemlerden birinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-02-18 20:54:00 -
Yardımcı hakemin koronavirüs testi pozitif çıktı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de görev yapan yardımcı hakemlerden birinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını bildirdi.

TFF'den yapılan açıklamada, "Bir Süper Lig yardımcı hakemimizin bugün yapılan rutin Kovid-19 PCR test sonucu pozitif çıkmıştır. Hakemimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır." denildi.

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