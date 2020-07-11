Yardım kuruluşları İdlib için seferber oldu

Hasan Eğrigöz Ankara

Savaştan kaçan siviller özellikle Türkiye sınırına doğru göç etmek zorunda kalırken, çoğunluğu çocuk ve kadınlardan oluşan aileler, kışı Türkiye’nin yaptırdığı briket evlerde geçirdiler. Dünyanın gözleri önünde insan haklarının ihlal edildiği İdlib’te bayram yaşansın diye Türkiye’nin yardım kuruluşları şimdiden kolları sıvadı.

Gerçek bayramı yaşayacaklar

Kurban Bayramı öncesinde İdlib’deki mazlumlara gıda ve sağlık malzemeleri dahil her konuda yardım yapıldığını belirten İnsani Yardım Vakfı İHH Ankara Sorumlusu Mustafa Sinan, şunları anlattı: “Şu anda İdlib için özel çalışmalar yapıyoruz çünkü burası bizim için hassas bir bölge. İran milislerinin ardından Esad rejimi insanlıktan nasibini almamış güçlerin ve Rusların zulümleri var orada. Şu an bir şey yokmuş gibi görünse de zulüm devam ediyor. Buna binaen biz oradaki mazlum kardeşlerimize daha fazla yardım göndermeye gayret ediyoruz. Ramazan ayından itibaren o tarafa ilaç, gıda, helal sertifikalı bebe bisküvisi, un sevkıyatlarımız oldu. Hâlâ da devam ediyor. Kurban için de özel çalışmalarımız var. Özellikle savaşta şehit olan kardeşlerimizin ailelerine kurbanda hisseler vererek en azından kurbanda biraz canlı tutmaya gayret ediyoruz. Bayram öncesinde gıda, çocuk ihtiyaçları dahil olmak üzere İdlib’e yüzlerce tır yardım gitti. Hasta yatağından, solunum cihazlarına kadar birçok malzemeyi gönderiyoruz. Çok şükür milletimiz bu konuda yardım elini uzatıyor, çok duyarlı. Kurban çalışmalarımız da başladı. Amacımız bayram yaşamayan halka bayramı yaşatmak. İnşallah yetimlerimize bayram öncesinde de yardımlar göndererek gerçek bir bayram yaşatmaya gayret edeceğiz.”

“İki yetim köyü kuruyoruz”

Bölgede iki tane yetim köyü kurduklarını ve Kurban Bayramına doğru çalışmaların hız kazanacağını söyleyen İnsani Yardım Platformu Başkanı Osman Gerem de şunları dile getirdi: “Ocak ayı itibariyle şu ana kadar 54 Tır yardım gönderdik. O bölgelerde iki tane kampımız var. Lojistik deposu ve giyim mağazamız da var. Şu anda da iki yetim köyü kuruyoruz. Çalışmalar devam ediyor. İdlib halkı mazlum, sahipsiz. El uzatan bir tek Türkiye var. Vatandaşlarımız da yardımlarını eksik etmiyor. Bize de taşımak düşüyor. 2 gün önce 3 tır gıda yardımı gönderdik. Bayram öncesinde bayram yaşatma hedefindeyiz. Tabii Kurban Bayramı yaklaştıkça oradaki çalışmalar daha da hızlanacak. Yetimler gerçek bayram yaşayacak.”