Yardım kılıflı Hristiyanlaştırma

TAHSİN HAN

Türkiye’deki asrın felaketi olan depremler sırasında kötü niyetli çalışmaları nedeniyle hemen bölgeden uzaklaştırılan Hristiyan misyonerlerin Irak’ta yıllardır faaliyette olduğu ortaya çıktı... Ezidi toplumun liderleri, Batılı misyonerlerin yardım çalışmaları bahanesiyle kendi halklarını Hristiyanlaştırma girişimlerine sert tepki gösterdi.

İngiltere merkezli middleeasteye sitesindeki habere göre Hristiyan yardım kuruluşları, Irak’ta DEAŞ’tan kaçıp Hudok’taki kamplara yerleşen Ezidilere yardım adı altında Hristiyanlığı aşılıyor.

Sara adlı bir Ezidinin görüşlerine yer veren site, batılı yardım kuruluşlarının sınırlı yiyecek bulan insanlara cankurtaran gibi geldiğini belirtti.

Sara adlı kız, “Hristiyanlar bize kampta İngilizce öğretiyor ve bizi iki saat ders aralarında bir Duhok kilisesine götürüyor. Genellikle 8 ila 12 kişilik gruplar halinde gidiyoruz. Kiliseye gitme zorunluluğu yok ama İngilizce öğrenmek ve yurt dışına taşınmak istediğim için gidiyorum ve bize çok iyi geliyorlar. Bize yiyecek ve para veriyorlar” diye konuştu.

Bazıları haç takmaya başladı

Sara, haftada birkaç kez katıldığı kilise ayinlerinde, çoğunlukla ABD’li Hıristiyanların Kürtçe tercümesi ile İngilizce konuştuğunu belirterek, “Tanrı, barış ve insanlık hakkında konuşuyorlar. Bize bir şeyler söyleyip tekrarlatıyorlar. Bazı arkadaşlar kilisede haç takıyor. Bazıları da her zaman haç takıyor” dedi.

Yabancı misyonerler tarafından uygulanan baskı ve kitlesel zorunlu din değiştirmelerin ardından birçok Ezidi’yi kızdırdı. Kürt Peşmergelerinin Ezidi kolu olan Ezidhan Koruma Güçleri komutanı Haydar Şeşu, Hristiyan misyonerlerin kamplardakilerin savunmasızlığını istismar ettiğini söyledi. “Bu misyonerler insanların yoksulluğundan faydalanıyorlar... Bu utanç verici çünkü dininizi değiştirmek kolay bir şey değil ve yardımı insanları din değiştirmeye zorlamak için kullanmak kabul edilemez” dedi.

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Ezidi bir öğretmen de, “Okulda ve sokakta birçok çocuğun Hristiyan şarkıları söylediğini, birbirlerine ‘İsa bizi kurtaracak’, ‘İsa Tanrı’dır’ gibi sözler söylediğini ve hatta İncil’den sahnelerin resimlerini çizdiğini gördüm” diyerek durumun çok vahim olduğunu belirtti.

Bu başka bir soykırım

Ezidi bir aktivist de “İngilizce öğreterek, hemşirelik, ebelik ve dikiş dikerek çok akıllıca çalışıyorlar. Bireylere 800 ila 2.000 dolar arasında hibe dağıtıyorlar ve onları din değiştirme yoluna yönlendiriyorlar” derken Ezidilerin önemli bir ismi olan Harman Mirza Bak da misyonerlerin yaptığının “başka bir soykırım” olduğunu söylerek, DEAŞ’la savaştıkları gibi bu misyonerlerle de mücadele etmeleri gerektiğini belirtti.