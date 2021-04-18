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Yerel Yardım dağıtımı izdihama neden oldu
Yerel

Yardım dağıtımı izdihama neden oldu

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde bir hayırseverin yardım dağıtımı izdihama neden oldu.

Yeniakit Publisher
2021-04-18 23:55:00 -
Yardım dağıtımı izdihama neden oldu

Sakarya’nın Sapanca ilçe merkezinde bir hayırseverin Ramazan ayı dolayısıyla yardım kolisi dağıtımı izdihama sebep oldu. Salgın tedbirlerinin ve sosyal mesafenin hiçe sayıldığı izdiham görüntüleri, yoldan aracıyla geçen bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Görüntülerde evin önünde kadınların kalabalık oluşturması, sıraya girmeleri ve birbirlerini ittirmesi yer alıyor.

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