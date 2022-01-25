  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Yardım bekliyorlar! Evlerine kaya düşen aile eve giremiyor
Yerel

Yardım bekliyorlar! Evlerine kaya düşen aile eve giremiyor

Antalya’da hafta sonunda evlerine düşen kaya sebebiyle ölümden dönen aile 3 gündür eve giremiyor.

Yeniakit Publisher
2022-01-25 13:40:00 -
Yardım bekliyorlar! Evlerine kaya düşen aile eve giremiyor

Antalya’da geçtiğimiz günlerde yataklarından odalarının üzerine düşen dev kaya ile aile canlarını zor kurtardı. Kayanın bulunduğu arazinin sahibini defalarca uyardığını belirten Engin Çetinkaya, kayanın 30 metreden evlerine indiğini söyledi.

“Yardım Bekliyoruz”

Pazar gününden bu yana yardım bekleyen aile zor durumda kaldıklarını belirtti. Pazar sabahından beri kendilerine uzanacak yardım elini beklediklerini belirten Engin Çetinkaya, "Ne yazık ki evimizin üzerine kaya düşmesinin üzerinden 2 gün geçti. Bugün üçüncü gün ve eve giremiyoruz, bir an evvel yardım bekliyoruz" dedi.

“Kazandığımla Kredi Ödüyorum”

Kamyonetinin tek geçim kaynakları olduğunu belirten Çetinkaya “Kayadan kamyonetim de nasibini aldı. Ekmek teknem zarar gördü. Ben kamyonetimle çalışıp kazandığımla kredi ödüyor ailemi geçindiriyordum” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay