Yardım bekliyorlar! Evlerine kaya düşen aile eve giremiyor

Antalya’da geçtiğimiz günlerde yataklarından odalarının üzerine düşen dev kaya ile aile canlarını zor kurtardı. Kayanın bulunduğu arazinin sahibini defalarca uyardığını belirten Engin Çetinkaya, kayanın 30 metreden evlerine indiğini söyledi.

“Yardım Bekliyoruz”

Pazar gününden bu yana yardım bekleyen aile zor durumda kaldıklarını belirtti. Pazar sabahından beri kendilerine uzanacak yardım elini beklediklerini belirten Engin Çetinkaya, "Ne yazık ki evimizin üzerine kaya düşmesinin üzerinden 2 gün geçti. Bugün üçüncü gün ve eve giremiyoruz, bir an evvel yardım bekliyoruz" dedi.

“Kazandığımla Kredi Ödüyorum”

Kamyonetinin tek geçim kaynakları olduğunu belirten Çetinkaya “Kayadan kamyonetim de nasibini aldı. Ekmek teknem zarar gördü. Ben kamyonetimle çalışıp kazandığımla kredi ödüyor ailemi geçindiriyordum” dedi.