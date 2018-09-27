Yarbay Yakut'a hakaret eden şahıs cezasını buldu

Hukuki süreç, abla Hüsniye Yakut'un Cengiz'in hakaretini yargıya taşımasıyla başlamıştı. Abla, Adana Kozan Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Savcılık anında soruşturma açtı.

MAHKEMEDEN DERS NİTELİĞİNDE KARAR

Yargılama sonunda da Kozan 2. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Ayşegül Türkkan, ders niteliğinde bir kararın altına imza attı. Mahkeme, "Sanığın ileride tekrar suç işlemekten kaçınacağına dair kanaat oluşmadığı" , "Dosyaya yansıyan olumlu davranışları bulunmadığı" kaanatine vardı ve ertelemesiz 14 ay hapis cezasına hükmetti. Kararda, hükmün açıklanmasının geri bırakılması ve para cezasına çevrilmesi uygulanmadığı için Cengiz 14 ay hapis yatacak.Abla "Mahkeme adeta ders niteliğinde bir karar verdi. Bu karar aynı zamanda binlerce kadın güvenlik görevlimiz için de önemli. Songül bizim beş kardeşin en küçüğüydü. Ailemizin nadide bir çiçeğiydi. Karıncayı bile incitmeyecek kadar güzel yürekli bir kardeş, vatanına çok bağlı bir askerdi. Sosyal medyada bu çirkin hakareti görünce çok üzülmüştüm. Bu hakareti ile sadece şehidimizin manevi hatırasına değil, tüm aziz şehitlerimizin hatıralarına saygısızlık etmişti" dedi. 5 kardeşin en küçüğü olan Yakut, Şenoba'da geçen yıl düşen helikopterde tümgeneral Aydoğan Aydın ve beraberindeki 12 silah arkadaşıyla birlikte şehit olmuştu.

Tümgeneral Aydoğan Aydın, albay Oğuzhan Küçükdemirkol, albay Gökhan Peker, yarbay Songül Yakut, binbaşı Koray Onay, yüzbaşı İlker Acar, yüzbaşı Nuri Şener, başçavuş Mehmet Erdoğan, uzman çavuş Zeki Koç, pilot yüzbaşı Serhat Sığınak, pilot üsteğmen Abdülmüttalip Kesikbaş, başçavuş Fevzi Kıral ve pilot uzman çavuş Hakan İncekal Şenoba Hudut Tugayı'nı denetleyip, iftar yaptıktan sonra bindikleri helikopterin düşmesi sonucu şehit olmuştu.

KAYNAK: SABAH