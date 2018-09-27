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Yarbay Yakut'a hakaret eden şahıs cezasını buldu

Jandarma tarihinde bir ilçeye komutan atanan ilk kadın subay olan ve Şırnak'ta geçen yıl şehit düşen yarbay Songül Yakut'a(41) hakarete ceza çıktı. FETÖ kumpasıyla açığa alınan daha sonra haklı hukuk mücadelesini kazanarak görevine geri dönen yarbay Yakut'a, sosyal medya hesabından "Gebersin abi ya şu kadınları orduda vs görünce deli oluyorum" şeklinde hakaret eden Cumaali Cengiz'e (25) verilen hapis cezası, ders niteliği taşıyor.

27 Eylül 2018 Perşembe 07:14
Yarbay Yakut'a hakaret eden şahıs cezasını buldu

Hukuki süreç, abla Hüsniye Yakut'un Cengiz'in hakaretini yargıya taşımasıyla başlamıştı. Abla, Adana Kozan Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Savcılık anında soruşturma açtı.

MAHKEMEDEN DERS NİTELİĞİNDE KARAR

Yargılama sonunda da Kozan 2. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Ayşegül Türkkan, ders niteliğinde bir kararın altına imza attı. Mahkeme, "Sanığın ileride tekrar suç işlemekten kaçınacağına dair kanaat oluşmadığı" , "Dosyaya yansıyan olumlu davranışları bulunmadığı" kaanatine vardı ve ertelemesiz 14 ay hapis cezasına hükmetti. Kararda, hükmün açıklanmasının geri bırakılması ve para cezasına çevrilmesi uygulanmadığı için Cengiz 14 ay hapis yatacak.Abla "Mahkeme adeta ders niteliğinde bir karar verdi. Bu karar aynı zamanda binlerce kadın güvenlik görevlimiz için de önemli. Songül bizim beş kardeşin en küçüğüydü. Ailemizin nadide bir çiçeğiydi. Karıncayı bile incitmeyecek kadar güzel yürekli bir kardeş, vatanına çok bağlı bir askerdi. Sosyal medyada bu çirkin hakareti görünce çok üzülmüştüm. Bu hakareti ile sadece şehidimizin manevi hatırasına değil, tüm aziz şehitlerimizin hatıralarına saygısızlık etmişti" dedi. 5 kardeşin en küçüğü olan Yakut, Şenoba'da geçen yıl düşen helikopterde tümgeneral Aydoğan Aydın ve beraberindeki 12 silah arkadaşıyla birlikte şehit olmuştu.

Tümgeneral Aydoğan Aydın, albay Oğuzhan Küçükdemirkol, albay Gökhan Peker, yarbay Songül Yakut, binbaşı Koray Onay, yüzbaşı İlker Acar, yüzbaşı Nuri Şener, başçavuş Mehmet Erdoğan, uzman çavuş Zeki Koç, pilot yüzbaşı Serhat Sığınak, pilot üsteğmen Abdülmüttalip Kesikbaş, başçavuş Fevzi Kıral ve pilot uzman çavuş Hakan İncekal Şenoba Hudut Tugayı'nı denetleyip, iftar yaptıktan sonra bindikleri helikopterin düşmesi sonucu şehit olmuştu.

KAYNAK: SABAH

Haber Tarihi: 27 Eylül 2018 Perşembe 07:14
  1. Aydın
  2. Adana
  3. jandarma
  4. GÜNCEL Haberleri

YORUM YAZ

  • YörükYörük44 dk önce
    Ha şöyle, herkes ayağını denk alsın kardeşim. Benim dedem bu foseptik ağızlılar laga luga etsin, bizde sineye çekelim diye şehit olmadı. benim şehidime, kutsalıma dil uzatamazsın. Yıllarca taştan heykellere saygı duruşu yaptırdınız bize, şimdide şehidime hakaret edip fikir özgürlüğü demeyin sakın. Yok öyle bir özgürlük. Bu vatan için kan döken dedelerimizin uğruna şehit olduğu değerlere kimse dil uzatamaz, saygısızlık yapamaz.
  • SerdarSerdar52 dk önce
    Sen o şehit yarbayımızın tırnağı bile olamazsın soytarı. Az bile 14 ay sana.
  • maraşlımaraşlı1 sa önce
    O pezevenge 14 ay değil kazığa oturtun şerefsizi , sen o koca k...ını yatağa gömerken bu insanlar dağ bayır gece gündüz senin gibi adiler rahat yaşasın diye rahatını bozuyor namussuz , Ağzımı dahada bozmak istemiyorum bu adiler için ALLAH CC topunuzun belasını versin.
  • kamil hoşoğlukamil hoşoğlu1 sa önce
    Helikopter düşmedi düşürüldü.Kimse derinine araştırmıyor ki.
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