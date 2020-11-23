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Gündem Yarbay Şebnem Aktop: 1 aydaki 31 operasyonda 80 terörist temizlendi
Gündem

Yarbay Şebnem Aktop: 1 aydaki 31 operasyonda 80 terörist temizlendi

Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Tanıtım Subayı Deniz Yarbay Şebnem Aktop, yaptığı bilgilendirme toplantısında, terör örgütlerine karşı son bir ayda 8'i büyük, 23'ü orta çaplı olmak üzere 31 operasyon icra edildiğini belirterek, “Bu operasyonlarda 80 terörist etkisiz hale getirildi. Pençe operasyonlarında ise bugüne kadar toplam 348 terörist etkisiz hale getirildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-23 22:45:00 -
Yarbay Şebnem Aktop: 1 aydaki 31 operasyonda 80 terörist temizlendi

Operasyonlar neticesinde güvenlik güçlerine teslim olan ve örgütten kaçan teröristlerin sayısı önemli ölçüde arttı. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek. Irak Merkezi Yönetimi ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi arasında 9 Ekim'de imzalanan ve PKK'nın Sincar'daki varlığını sonlandırmayı amaçlayan anlaşma da bölgedeki huzur ve istikrarın tesisi açısından önemli" dedi. Geçen ay sınırımızı yasadışı geçmeye çalışan 9 bin 122 kişinin yakalandığını, 46 bin 82 şahsın hududu geçmeden engellendiğini ve bunlar arasındaki 41 terör örgütü üyesinin de yakalandığını aktaran Yarbay Aktop, “Ulusal güvenliğimize tehdit teşkil eden hiçbir duruma müsamaha gösterilmeyecek” diye konuştu.

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