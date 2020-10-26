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Gündem Yaratılış Kongresi Cumhuriyet'i rahatsız etti
Gündem

Yaratılış Kongresi Cumhuriyet'i rahatsız etti

İnançsızlığın bilim adı altında yaygınlaşmasının önüne geçmek için ilim ve kanaat önderlerinin katıldığı, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nin organize ettiği 4. Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi laik Cumhuriyet'i rahatsız etti.

Yeniakit Publisher
2020-10-26 02:43:00 - 2020-10-26 02:55:28
Yaratılış Kongresi Cumhuriyet'i rahatsız etti

LGBT gibi her türlü ahlaksızlığa kucak açan Cumhuriyet GazetesiKütahya Dumlupınar Üniversitesi’nin (DPÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve Prof. Dr. Nevzat Tarhan gibi isimlerin katıldığı 4. Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi’ni hedef aldı.

İslamiyet ve Kur'an-ı Kerim'e savaş açan paçavra kongrede bilimin hedef alındığını bile iddia etti.

Alakası olmamasına rağmen kongreye, cemaat ve tarikatların destek verdiği iddia edildi.

Cumhuriyet kongreyi bilime karşı gibi göstermeye çalıştı. Prof. Dr. Nevzat Tarhan'ın, "Gençlerin zihninde bu iki kaynağın birbirinin alternatifi değil, din ve bilimin birbirinin tamamlayıcısı olduğu görülmesi gerekiyor. Biz inançla ilgili soru işaretlerini gidermeden onun üzerine ahlak, karakter inşa edemeyiz." sözleri her şeyi ortaya koyuyor.

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Prof. Nevzat Tarhan, Yaratılış Kongesi'nde gençlere seslendi: Din ve bilim birbirinin alternatifi değil tamamlayıcısıdır

 

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