Yaratılış Kongresi Cumhuriyet'i rahatsız etti

LGBT gibi her türlü ahlaksızlığa kucak açan Cumhuriyet Gazetesi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nin (DPÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve Prof. Dr. Nevzat Tarhan gibi isimlerin katıldığı 4. Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi’ni hedef aldı.

İslamiyet ve Kur'an-ı Kerim'e savaş açan paçavra kongrede bilimin hedef alındığını bile iddia etti.

Alakası olmamasına rağmen kongreye, cemaat ve tarikatların destek verdiği iddia edildi.

Cumhuriyet kongreyi bilime karşı gibi göstermeye çalıştı. Prof. Dr. Nevzat Tarhan'ın, "Gençlerin zihninde bu iki kaynağın birbirinin alternatifi değil, din ve bilimin birbirinin tamamlayıcısı olduğu görülmesi gerekiyor. Biz inançla ilgili soru işaretlerini gidermeden onun üzerine ahlak, karakter inşa edemeyiz." sözleri her şeyi ortaya koyuyor.