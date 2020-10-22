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İSLAM Yaratılış kongresi başladı
İSLAM

Yaratılış kongresi başladı

İnançsızlığın bilim adı altında yaygınlaşmasının önüne geçmek için ilim ve kanaat önderlerinin katılımıyla yapılacak ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nin organize ettiği 4. Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi bugün başladı.

Yeniakit Publisher
2020-10-22 16:24:00 - 2020-10-22 16:26:40
Yaratılış kongresi başladı

İnançsızlığın bilim adı altında yaygınlaşmasına dur demek için ilim ve kanaat önderlerinin katılımıyla yapılacak ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nin organize ettiği 4. Uluslar arası Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi bugün başladı. 22-24 tarihleri arasında yapılacak etkinliğe Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın yanı sıra, Prof. Nevzat Tarhan, Prof. Ahmet Akgündüz, Diyanet İşleri eski Başkanı Mehmet Görmez, Prof. Faris Kaya, Prof. İrfan Küfrevioğlu, Prof. Adem Tatlı, Prof. Zeki Eren, Prof. Selahattin Çelebi, Prof. Şahmurat Arık, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Kazım Uysal, Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Alim Işık, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, Kütahya Valisi Ali Çelik, MEB Din Öğretim Genel Müdürü Nazif Yılmaz veOrtadoğu Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Ahmet Uysal gibi çok sayıda isim katılıyor.

Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi yerleşkesinde gerçekleşen ve Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan kongrede Ali Erbaş başta olmak üzere katılımcalar birer konuşma yapıyor.

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