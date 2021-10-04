Yarasalarda da benzer 3 virüs tespit edildi

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktığı düşünülen Covid-19 virüsünün kaynağına dair birçok teori ortaya atıldı. Fakat hiçbir teoride yeterli kanıtlar sunulamadığı için henüz bir netliğe kavuşmadı. Kanağa dair en meşhur iddialardan biri ise 'yarasalardan bulaştığı'ydı. Dünya Sağlık Örgütü ekibi ise yarasa ve pangolinlerin virüs bulaştırdığına dair bir kanıt olmadığını belirtmişti. Fakat son araştırma ile beraber meşhur iddia daha da güçlendi.

India Today'in haberine göre, Paris'teki Pastör Enstitüsü'nde bir virolog Eric Eloit ve ekibi yeni bir araştırmaya imza attı. Eloit ve ekip, Laos'un kuzeyindeki mağaralarda bulunan 645 yarasadan tükürük, dışkı, idrar gibi örnekler topladı ve incelemeye başladı. Araştırmalar sonucunda yarasalarda Covid-19'un yakın akrabası olan 3 virüs tespit edildi.

Araştırmaya dair yayımlanan bir makalede, Covid-19'un kökenlerinin bulunması ihtiyacına da vurgu yapıldı ve "SARS-CoV-2'nin kökenlerinin deşifre edilmesi için hayvanlardaki koronavirüslerin ve daha özel olarak yarasa koronavirüslerinin çeşitliliğini tespit etmek esastır" ifadeleri yer aldı.