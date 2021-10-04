  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Yarasalarda da benzer 3 virüs tespit edildi
Dünya

Yarasalarda da benzer 3 virüs tespit edildi

Paris'teki Pastör Enstitüsü'nün araştırmasına göre, Covid-19'un yakın akrabası 3 virüs yarasalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-10-04 20:05:00 -
Yarasalarda da benzer 3 virüs tespit edildi

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktığı düşünülen Covid-19 virüsünün kaynağına dair birçok teori ortaya atıldı. Fakat hiçbir teoride yeterli kanıtlar sunulamadığı için henüz bir netliğe kavuşmadı. Kanağa dair en meşhur iddialardan biri ise 'yarasalardan bulaştığı'ydı. Dünya Sağlık Örgütü ekibi ise yarasa ve pangolinlerin virüs bulaştırdığına dair bir kanıt olmadığını belirtmişti. Fakat son araştırma ile beraber meşhur iddia daha da güçlendi.

India Today'in haberine göre, Paris'teki Pastör Enstitüsü'nde bir virolog Eric Eloit ve ekibi yeni bir araştırmaya imza attı. Eloit ve ekip, Laos'un kuzeyindeki mağaralarda bulunan 645 yarasadan tükürük, dışkı, idrar gibi örnekler topladı ve incelemeye başladı. Araştırmalar sonucunda yarasalarda Covid-19'un yakın akrabası olan 3 virüs tespit edildi.

Araştırmaya dair yayımlanan bir makalede, Covid-19'un kökenlerinin bulunması ihtiyacına da vurgu yapıldı ve "SARS-CoV-2'nin kökenlerinin deşifre edilmesi için hayvanlardaki koronavirüslerin ve daha özel olarak yarasa koronavirüslerinin çeşitliliğini tespit etmek esastır" ifadeleri yer aldı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay