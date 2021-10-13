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Dünya "Yarasa hikayesi"ne inanmamızı bekleyen Çin karşı çıktı! Covid-19’un kökeni için yeni bir ekip kuruldu
Dünya

"Yarasa hikayesi"ne inanmamızı bekleyen Çin karşı çıktı! Covid-19’un kökeni için yeni bir ekip kuruldu

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Covid-19’un kökenini tespit etmek için yeni bir uzman heyet kurduğunu duyururken Çin, bu çalışmaların sadece bilimsel olmayıp aynı zamanda istihbarat servislerinin bir girişimi olduğunu iddia etti.

Yeniakit Publisher
2021-10-13 22:58:00 -
"Yarasa hikayesi"ne inanmamızı bekleyen Çin karşı çıktı! Covid-19’un kökeni için yeni bir ekip kuruldu

DSÖ, Covid-19’un kökenini tespit etmek için çalışmalarına devam ediyor. Covid-19’un kökenini tespit etmek amacıyla yeni bir uzman heyet kurduğunu duyuran DSÖ, “Yeni Patojenlerin Kökenleri (SAGO) Üzerine Bilimsel Danışma Grubu’’ adlı heyet için önerilen 26 üyesini seçti. Heyette, Marion Koopmans, Thea Fischer, Hung Nguyen ve Wuhan'daki ortak soruşturmada yer alan Çinli hayvan sağlığı uzmanı Yang Yungui yer alıyor.

DSÖ söz konusu grubun çalışabilmesi için Çin’e işbirliği yapması çağrısında bulunurken, “Belki de bu heyet virüsün kaynağını bulmak için son şansımız olabilir’’ dedi.

Çin köken araştırmalarının istihbarat servislerinin girişimi olduğunu iddia ediyor

Oluşturulan bu heyetle bugüne kadar net bir şekilde ortaya konulamayan Covid-19’un kökeni konusunda nihayet sonuç alınmasının hedeflendiğini bildirilirken, Çin, DSÖ ve batının bu çalışmalarının sadece bilimsel olmayıp aynı zamanda istihbarat servislerinin bir girişimi olduğunu iddia etti.

Çin karşı çıktı

Çin'in İsviçre’nin Cenevre kentindeki Birleşmiş Milletler (BM) Büyükelçisi Chen Xu düzenlediği basın toplantısında, “Bugüne kadar yapılan ortak çalışmaların sonuçları oldukça açık. Uluslararası ekipler daha önce Çin'e iki kez gönderildiği için diğer ülkelere ekip göndermenin zamanı geldi’’ ifadelerini kullandı. Büyükelçi Chen, "Bilimsel araştırmaya devam edeceksek, bunun istihbarat teşkilatları tarafından değil, bilime dayalı ortak bir çaba olması gerektiğine inanıyorum" dedi.

Bugüne kadar yapılan çalışmalarda korona virüsün kökeni ve nedenleri konusunda kesin bir bilimsel sonuca varılamamıştı. Uzmanlar bu yeni grubun Çin’in yaklaşımı nedeniyle başarılı olabileceğine pek ihtimal vermiyor. DSÖ liderliğindeki bir ekip, bu yılın başlarında Çinli bilim adamları ile Wuhan ve çevresinde dört hafta geçirmişti. Geçtiğimiz mart ayında yayınlanan ortak bir raporda, virüsün muhtemelen yarasalardan insanlara başka bir hayvan yoluyla bulaştığı, ancak daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğu belirtilmişti.

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