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Yaşam Yaramaz çocuk herkesi seferber etti!
Yaşam

Yaramaz çocuk herkesi seferber etti!

Yeniakit Publisher
2023-04-27 09:36:00 -
Yaramaz çocuk herkesi seferber etti!

Erzincan'da 11 yaşında bir çocuk çıktığı ağaçtan inemeyince herkesi seferber etti.

Erzincan’da çıktığı ağaçtan geri aşağıya inemeyen çocuk mahsur kaldı. Çocuğu ağaçtan itfaiye ekipleri indirdi.

Olay, Erzincan merkez İnönü Mahallesi, İMKB Müşir Zekipaşa İlköğretim Okulu bahçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 11 yaşındaki çocuk boyu yaklaşık 10 metre yükseklikte olan çam ağacına tırmandı. Arkadaşları aşağıdayken ağacın tepesinde bir süre vakit geçiren çocuk geri aşağı inmeye çalışırken inemeyeceğini anladı. Ağaçtan mahsur kalan çocuğun kurtarılması için itfaiyeye haber verildi. Kısa süre sonra gelen itfaiye ekipleri, itfaiye aracının sepetli merdiveniyle çocuğu aşağı indirdi.

Aşağıda bekleyen çocuklar itfaiyeyi alkışlarıyla kutladı.

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