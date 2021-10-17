Yaralılardan 7'sinin durumu ağır! 200 metrelik uçuruma yuvarlanan otobüste 2 kişi öldü, 14 kişi yaralandı
İstanbul'dan Trabzon'a gitmek üzere yola çıkan Osman Özsoy idaresindeki VİP Turizm firmasına ait yolcu otobüsü, Samsun-Ankara kara yolunun 31. kilometresi Boğaziçi Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak uçuruma devrildi.
Kazanın ihbar edilmesinin ardından olay yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye, AFAD ve UMKE ekibi gönderildi. Ekiplerin ip yardımıyla ulaşabildikleri kaza yerinde, araçta sıkışanlar güçlükle bulunduğu yerden çıkarıldı. Yolculardan Sevilay Aksoy kaza yerinde, Zekiye Özdemir ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Beyzanur Karadeniz, Süveyla Çakır, Nilgün Aydemir, Seded Yamaç, Tuğba Tur, Yakup Çakır, Ayşegül Alemdar, Bayram Çevik, Köksal Vural, Hüseyin Özdemir, Resul Demir, Fatih Efiloğlu, Osman Özsoy ve Mustafa Kurbetoğlu ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların 7’sinin durumunun ağır olduğu açıklandı.