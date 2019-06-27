0553 313 94 23

Yaralılar var! TIR'la kamyon kafa kafaya çarpıştı, yol trafiğe kapandı

Malkara'da asfalt yüklü tır ile karşı yönden gelen kamyonun kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi ağır yaralanırken, Malkara - Şarköy yolu bir süre trafiğe kapandı.

27 Haziran 2019 Perşembe 14:10
Yaralılar var! TIR'la kamyon kafa kafaya çarpıştı, yol trafiğe kapandı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde asfalt yüklü tır ile kamyonun kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Malkara - Şarköy yolu üzeri Kavakçeşme Mahallesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şarköy istikametine seyreden Barış Dinçer yönetimindeki (31) Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne ait 59 AJ 611 plakalı asfalt yüklü tır, karşı yönden gelen Ali Tan (49) yönetimindeki 59 ZD 374 plakalı kamyon ile kafa kafaya çarpıştı.

Yaralanan şoförler hastaneye kaldırıldı

Kazada Tan ve Dinçer ağır yaralandı. Kamyon şoförü Ali Tan ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarıldı. Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle Malkara - Şarköy yolu bir süre trafiğe kapandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 14:10
  1. asfalt yüklü tır
  2. Tekirdağ'ın Malkara ilçesi
  3. kamyon
  4. Malkara - Şarköy yolu
  5. Barış Dinçer
  6. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
  7. asfalt
  8. itfaiye ekipleri
  9. Malkara Devlet Hastanesi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Uluslararası öğrenciler, Kocaeli’ne veda etti
    1. Uluslararası öğrenciler, Kocaeli’ne..
    2. Yurt dışında yerleşiklerin hisse..
    3. Bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü..
    4. AK Parti’li Mersinli’den sert..
    5. Silivri’de kaçak ve sahte içki..
    6. Elazığ'da kiraz hasadı şenliği
    7. Tekirdağ'da trafik kazası: 3 yaralı
    8. ’Ramazan ve İnfak’ temalı ersim ve..
    9. Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi Türk:
    10. Belediye ifşa etti! Asılarak ağacı..
    11. Hamas'tan "Bahreyn halkının..
    12. Diyarbakır’daki çatışmanın görüntüleri..
    13. Diyarbakır’da Sur mağdurları evlerine..
    14. Milletvekili Çakırözer’den ’Çifteler..
    15. 'Çalmaya geliyorlar!' Rusya..
    16. TESKİ’den 2019-2024 toplantıları
    17. Bursa'nın önde gelen projelerinin..
    18. Kayseri Şeker, pancar tarımında..
    19. Korkutan yılan yakalanarak doğal..
    20. Tankerde çıkan yangında yaralanan..
    21. İşçilerden hayat kurtaran bağış
    22. Tekneye bağlı paraşütle 50 metreden..
    23. Esenyurt’ta polis memurunun ölümden..
    24. Tunus'un başkentinde intihar saldırıları
    25. Buzağılar güzellikleri ile yarıştı
    26. Şampiyon yüzücülerdenEskici’ye..
    27. Lübnan'da emekli askerlerden bütçe..
    28. Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya'da
    29. "İmar barışında süre yıl sonuna kadar..
    30. Mete Eke’den Genel Kurul öncesi Erol..
    Ahlâksızlıkta sınır tanımıyorlar
    Ahlâksızlıkta sınır tanımıyorlar
    İmamoğlu, Yıldırım'ın açıklamasını böyle dinledi
    İmamoğlu, Yıldırım'ın açıklamasını böyle dinledi
    Dış mihrakların yeni umudu Ali Babacan! Arkasına destek aldı
    Dış mihrakların yeni umudu Ali Babacan! Arkasına destek aldı
    Anında harekete geçtiler… CNN’de skandal ‘Erdoğan’ soruları
    Anında harekete geçtiler… CNN’de skandal ‘Erdoğan’ soruları
    Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!
    Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!

    Günün Karikatürü

    27 Haziran 2019
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar
    Ekrem İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan açıklaması!
    Ekrem İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan açıklaması!