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Dünya Yaralılar var! Tel Aviv'de bir araç eylemcilerin arasına daldı
Dünya

Yaralılar var! Tel Aviv'de bir araç eylemcilerin arasına daldı

Yeniakit Publisher
2024-04-07 01:02:00 -
Yaralılar var! Tel Aviv'de bir araç eylemcilerin arasına daldı

Tel Aviv'in merkezinde düzenlenen eylemde bir otomobilin kalabalığın arasına daldığı duyuruldu. Olayda 3 kişi yaralandı.

Sputnik'in haberine göre; Tel Aviv'in merkezinde düzenlenen protesto eylemi sırasında bir otomobil kalabalığın arasına daldı. 3 kişinin yaralandığı olayda durumu ağır olan bir kadın hastaneye kaldırıldı.

Polisin olay yerinden uzaklaşan otomobilin sürücüsünü birkaç dakika sonra yakalayarak gözaltına aldığı bildirildi.

Olayın, hükümete karşı düzenlenen ve Gazze Şeridi'ndeki rehinelerin serbest bırakılmasının talep edildiği protesto eyleminin bitiminde, göstericilerin miting alanından dağılırken trafiğin akışını engellediği belirtilen sırada meydana geldiği belirtildi.

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