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Gündem Yaralılar var HDP’lilerden vatandaşlara saldırı
Gündem

Yaralılar var HDP’lilerden vatandaşlara saldırı

Yeniakit Publisher
2023-05-05 10:38:00 -

Çanakkale’de seçim çalışmaları çerçevesinde Yeşil Sol Parti üyesi 25 kişilik bir grubun 4 kişiyi hastanelik ettiği kavgada gözaltına alınan 8 parti üyesinden 6’sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, iki gün önce Barbaros Mahallesi'ndeki bir kahvehanede meydana geldi. Seçim çalışmaları çerçevesinde kahvehaneye gelen Yeşil Sol Parti Çanakkale Milletvekili Adayı Adile Yalçın, Mustafa Kılıç’ın da (42) aralarında bulunduğu 4 kişinin masasına geldi. Mustafa Kılıç ile tokalaşmak istedi. Mustafa Kılıç, kendisinin bayanlarla tokalaşmadığını belirtti. Ardından tartışma yaşandı. Tartışma araya girenlerin olayı sakinleştirmesiyle sona erdi. Bunun ardından kahvehaneye gelen, parti üyesi oldukları iddia edilen yaklaşık 25 kişilik grup, 4 kişiyi darp etti. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan Hasan Çiçek, Mustafa Kılıç, Selçuk Şahin ve Muhammed Şanlı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaşanan kavgayla ilgili Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce kahvehanedeki ve çevredeki güvenlik kameralarını incelenmesi sonrası parti üyesi oldukları belirlenen 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 2 şüpheli savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen 6 şüpheli ise silahla kasten yaralama, tehdit, konut dokunulmazlığının ihlali ve mala zarar verme suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Yorumlar

yavuz

Çanakkale'nin güzel insanları, sizlere saldıran bu katillere sizde elinize ne geçer ise saldırın. Korkmayın vurun. Kafalarına dizlerine bellerine vurun ki sakat kalsınlar. Bunlar hainler. Sürü halinde olmazlarsa kardeşiz ayağına yatarlar.
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