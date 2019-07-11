0553 313 94 23

Yaralı puhu kuşu tedavi altına alındı

Karabük’te ormanlık alanda yaralı halde bulunan puhu kuşu, tedavi altına alındı.

11 Temmuz 2019 Perşembe 14:22
Yaralı puhu kuşu tedavi altına alındı

Karabük’te ormanlık alanda yaralı halde bulunan puhu kuşu, tedavi altına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Eskipazar ilçesine bağlı Keçeler köyü ormanlık alan mevkiinde İl Özel İdaresi ekiplerinin içme suyu çalışması sırasında köylüler tarafından kanadından yaralanmış halde bulunan puhu kuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Karabük Şubesi ekiplerine teslim edildi.


Ali Osman Şahin isimli vatandaş, iş makinesinin çalışma yaptığı alanda yerde uçamaz halde Puhu kuşunu fark etti. Kuşun kanadından yaralandığını tespit eden Şahin, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Karabük Şubesi ekiplerine bildirdi. Kısa sürede köye ulaşan ekipler yaralı kuşu tedavi edilmek üzere köylülerden teslim aldı. Ekipler tarafından veterinere getirilen yaralı puhu kuşunun tedavisinin ardından doğaya tekrar bırakılacağı öğrenilirken, kuşun kanatlarının açık haldeki boyutu ise 1 metreyi aşkın olduğu belirtildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 14:22
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Vali Arslantaş’tan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı
    1. Vali Arslantaş’tan 15 Temmuz Demokrasi..
    2. Metroda provokasyon! Başörtülü kadını..
    3. Aydın'da 54 düzensiz göçmen yakalandı
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti..
    5. Başkent’te trafik kazası: 1 yaralı
    6. Merkel'in titreme nöbetine özel önlem
    7. Galatasaray’da idari ibrasızlığa..
    8. Sivas’ta düzenlenen Türkiye Halter..
    9. Körfez’de metruk binalar tek tek..
    10. Harput Kalesi’nde yeni dönem kazıları..
    11. Özbekistan'da doğal gaz keşfi
    12. Erdoğan, AK Parti milletvekilleriyle..
    13. Madame Coco en beğenilen ve alışveriş..
    14. Uçak bilet fiyatlarına bir tepki de..
    15. Ormanya’da talepler "Whatsapp"..
    16. Umuda yolculuk bir kez daha lastik..
    17. (Özel) Uşak’ta canlı tavuk ve kanatlı..
    18. Diyarbakır’da 30 branşta yaz spor..
    19. İspanya'da "çalıntı bebekler"..
    20. Eurocup’ta gruplar yarın belli olacak
    21. Kastamonu’ya 4 milyon TL’lik atlı..
    22. Çarpıcı tespit! 'Hem Türk yemeklerini..
    23. KSO Başkanı Kütükcü’den Konya..
    24. "Srebrenitsa'dan bugüne, hepimiz şehit..
    25. Didim'de 54 düzensiz göçmen yakalandı
    26. ABD'den sonra AB ile de restleşen..
    27. Van’da ‘Planetaryum ve Bilim Merkezi’..
    28. Yaralı puhu kuşu tedavi altına alındı
    29. Mersin Barosu’ndan, nafaka..
    30. Moskova'da termik santralde yangın: 11..
    Mehmet Şimşek'in bomba yeni parti hamlesi ortaya çıktı!
    Mehmet Şimşek'in bomba yeni parti hamlesi ortaya çıktı!
    Ahmet Davutoğlu'nun parti kurması halinde alacağı oyu açıkladı
    Ahmet Davutoğlu'nun parti kurması halinde alacağı oyu açıkladı
    Yerli otomobilde kritik gelişme
    Yerli otomobilde kritik gelişme
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma

    Günün Karikatürü

    11 Temmuz 2019
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap
    Emekli Tümgeneral açıkladı: ABD S-400’leri engelleyemedi, şimdi havadan izleyecek!
    Emekli Tümgeneral açıkladı: ABD S-400’leri engelleyemedi, şimdi havadan izleyecek!