Yaralı ördeğin imdadına zabıta ekipleri yetişti

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yaralanan ördeği bulunduğu gölden alan zabıta ekipleri, tedavisi için bakım merkezine ulaştırdı.

İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı sahipsiz sokak hayvanlarına müdahale birimi çalışmalarına devam ediyor. Zabıta ekipleri yaralı ördeğe müdahale ederek hayatta kalmalarını sağladı. Kocaeli Fuarı içerisindeki gölde yaralı bir ördek olduğu ihbarını alan zabıta ekipleri, hemen bölgeye gitti. Görevliler, titiz bir çalışma ile göldeki yaralı ördeği alarak tedavisini yaptırmak için yaban hayvanlarının da bulunduğu Ormanya’nın yolunu tuttu. Burada veteriner hekim tarafından gerekli müdahalesi yapılan yaralı ördeğin, iyileştikten sonra doğal yaşamına bırakılacağı ifade edildi.