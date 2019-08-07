Yaralı kızıl şahine jandarma ekipleri sahip çıktı Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde yaralı halde bulunan kızıl şahine Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sahip çıktı.

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde yaralı halde bulunan kızıl şahine Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sahip çıktı.

Şuhut ilçesine bağlı Anayurt Köyü civarlarında kimliği belirsiz kişiler tarafından vurulmuş olarak bulunan yaralı kızıl şahin, bölgede devriye gezen jandarma ekipleri tarafından bulundu. Jandarma ekipleri, yaralı kızıl şahini ilk olarak ilçede ki veterinere tedavisi için götürdü. Adeta seferber olan jandarma ekipleri, yaralı kızıl şahini daha sonra Milli Parklar Müdürlüğü’ne bağlı Afyonkarahisar Şubesi ekiplerine teslim etti.

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