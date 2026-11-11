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Yerel Yaralı karaca köye sığındı
Yerel

Yaralı karaca köye sığındı

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Yaralı karaca köye sığındı

Bartın'da yaralı bir karaca yavrusu Epçiler köyüne sığındı. Ayaklarından yaralanan yavru karacaya sahip çıkan köylülerin haber vermesiyle ekipler köye gitti. Tedavi edilmek için köyden alınan karacanın ayaklarındaki yaranın sebebi henüz belirlenemedi.

Bartın'ın Epçiler köyü meydanında ayaklarından yaralanmış halde karaca yavrusu bulundu. Hayvana yiyecek ve içecek veren köylüler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkilerine ulaşarak yardım istedi. Ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan yavru karaca, tedavi edilmek Üzere Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde bulunan hayvanat bahçesine gönderildi.

Ekipler yaptıkları incelemede hayvanda saçma ya da saçma izine rastlamazken, karacanın nasıl yaralandığını tespit edemedi. Yaralı hayvanın, çakal gibi bir yabani hayvanın saldırısına uğramış olabileceği ya da kanaldan atlarken yaralanmış olabileceği belirtildi.

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